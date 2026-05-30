Neuschaeferová a Maixnerová končí v Ostravě deváté, podlehly Američankám

Autor: ,
  11:50
Beachvolejbalistky Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou podlehly v osmifinále turnaje Beach Pro Tour Elite v Ostravě Američankám Taryn Brasherové a Kristen Cruzové 12:21, 17:21 a obsadily dělené deváté místo. Odpoledne na sebe v areálu pod vysokými pecemi v Dolních Vítkovicích narazí Tadeáš Trousil s Davidem Schweinerem a Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem, kteří se střetnou o čtvrtfinále. Matyáš Džavoronok s Jakubem Šépkou v předkole play off podlehli až v tiebreaku Polákům Michalu Brylovi s Bartoszem Losiakem.
Martina Maixnerová vybírá útok soupeřek. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Neuschaeferová s Maixnerovou proti Brasherové s Cruzovou bojovaly, ale na vicemistryně světa od začátku ztrácely. Druhý set byl vyrovnanější, ale turnajové jedničky si stejně jako na loňském mistrovství světa výhru hlavně díky skvělé obraně s přehledem pohlídaly.

„Všechny zápasy nám daly hodně. I tenhle, přestože jsme hlavně první set prohrály poměrně hodně, tak jsou to cenné zkušenosti. Z devátého místa máme obrovskou radost,“ řekla Maixnerová.

Jsme nadšené, líčí beachvolejbalistky po osmifinále, i když nestačily na jedničky

„Víme, že si můžeme sáhnout na nějaký ten vrchol a zahrát si proti nejlepším na světě, ale zároveň musíme pracovat na konzistenci a makat ještě víc, abychom se tam mohly co nejdéle udržet,“ doplnila Neuschaeferová.

Džavoronok se Šépkou vyhráli proti Brylovi s Losiakem první set, ale zkušení Poláci zápas obrátili a vyhráli 17:21, 21:18, 15:12. Pro Čechy, kteří stejně jako Neuschaeferová s Maixnerovou postoupili do hlavní soutěže z kvalifikace, to znamená 17. místo a důležitý bodový zisk do žebříčku pro srpnové mistrovství Evropy.

„Rozhodly trošku lepší servis Poláků a asi i zkušenosti. Oni v kritických momentech mají možná o něco jistější ztrátu než my. Vyloženě nevynucené chyby tam od nás nebyly, spíš takové nedůrazy,“ řekl Džavoronok.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Ostravě:

Muži:
Předkolo play off:
Losiak, Bryl (12-Pol.) - Džavoronok, Šépka (21-ČR) 2:1 (-17, 18, 12).

Osmifinále:
14:00 Trousil, Schweiner (6-ČR) - Perušič, Sedlák (20-ČR).

Ženy:
Osmifinále:
Cruzová, Brasherová (1-USA) - Neuschaeferová, Maixnerová (23-ČR) 2:0 (12, 17).

