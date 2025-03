Perušič a Schweiner v Mexiku dál vítězí, do osmifinále postupují z prvního místa

Perušič se Schweinerem minulý týden ovládli bez ztráty setu turnaj pro Tour Challenge v sousedním státu Yucatán a ve vítězné sérii pokračují i na akci vyšší kategorie.

Na úvod zdolali 2:0 brazilský pár Arthur, Adrielson a několik hodin nato si poradili i s německými soupeři. Letos tak zatím získali všech 14 odehraných setů, jeden zápas vyhráli po odstoupení soupeřů bez boje.

„V obou setech se nám podařilo lépe zvládnout koncovky. Ve druhém setu jsme si rychle vybudovali pětibodové vedení, ale potom se zase soupeři dotáhli okolo technického timeoutu na rozdíl jediného bodu, kde dobře zapodávali. Udělali jsme nějaké nevynucené chyby, oni se trošku zlepšili, dostali se zpátky do hry, ale zase koncovku jsme zvládli lépe my. Co se počtu nevynucených chyb týče a myslím, že i trochu mentálně. Nutili jsme soupeře trochu víc riskovat, což se pak projevilo na větším množství chyb na jejich straně,“ řekl Perušič pro ČTK.

Zápas zakončil Pfretzschner při čtvrtém mečbolu servisem za koncovou čáru.