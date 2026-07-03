Perušič a Džavoronok končí na volejbalovém klání v Gstaadu po osmifinále

Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou v boji o postup do osmifinále podlehly v prvním kole play off americkému páru Savvy Simová a Devon Newberryová ve dvou setech.
Druhý Džavoronok do Japonska
Matyášův starší bratr Donovan Džavoronok si vyzkouší japonskou ligu.
Osmadvacetiletý smečař podepsal smlouvu s týmem Wolfdogs Nagoja. Oznámil to na svém instagramovém účtu.
Džavoronok má za sebou úspěšnou sezonu v Perugii, s níž získal titul v italské lize a pomohl jí obhájit triumf v Lize mistrů. Prestižní soutěž ovládl jako sedmý český hráč.
Perušič s Džavoronokem ztratili první set proti Američanům poté, co za stavu 18:18 prohráli tři výměny v řadě.
V druhé sadě si brzy vypracovali náskok, který se jim dařilo udržovat. V závěru soupeři snížili na 19:20, ale čeští volejbalisté si vynutili tiebreak. V něm se dotáhli na 9:11, americká dvojice však následně předvedla čtyřbodovou šňůru a zajistila si postup.
Čeští hráči nasazení jako číslo deset obsadili dělené deváté místo. Mistr světa z roku 2023 s Davidem Schweinerem Perušič v lednu oznámil, že končí profesionální kariéru a odehraje jen několik vybraných turnajů.
I mezi elitou se mu stále daří. Koncem května vybojoval s Jiřím Sedlákem stříbro na elitním turnaji v Ostravě.
Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Gstaadu (Švýcarsko)
Muži:
Ženy:
Play off - 1. kolo: