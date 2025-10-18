Oba české beachvolejbalové páry zabojují v Nuvali o semifinále

Trousil se Sedlákem, kteří se dali dohromady kvůli zdravotní indispozici svých stálých partnerů, čelili v osmifinále navzdory vyhrané úvodní sadě dvěma mečbolům.
Turnajové sedmičky oba odvrátily a samy proměnily svůj druhý. Ve čtvrtfinále Češi narazí na nejvýše nasazený rakouský pár Christoph Dressler, Philipp Waller.
Neuschaeferová s Maixnerovou dosud na Filipínách neztratily ani set. K vítězství nad sedmými nasazenými Brazilkami jim pomohlo také šest es.
O semifinále se Češky stejně jako jejich krajané utkají ještě v sobotu. Ženy čeká estonská dvojice Heleene Hollasová, Liisa Remmelgová, muže Rakušané Dressler s Wallerem.
Plážový volejbal v Nuvali (Filipíny)
pTurnaj Pro Tour kategorie Challenge
Muži
Ženy