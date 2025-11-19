Přitom tady ani neměly být. Češky na MS šokovaly favoritky: Naprostá senzace!

Samotné hráčky, oficiální stránky světového šampionátu i řada příspěvků na sociálních sítích připomíná stejný fakt: Chybělo jen málo a Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou na MS chyběly. Nyní ovšem české beachvolejbalistky píší jeden z nejkrásnějších příběhů turnaje. Do osmifinále se dostaly opravdu ve velkém stylu.
Kylie Neuschaeferová a Martina Maixnerová slaví na MS.

Kylie Neuschaeferová a Martina Maixnerová slaví na MS. | foto: Volleyball World

Kylie Neuschaeferová během boje o osmifinále na MS.
Kylie Neuschaeferová blokuje v předkole play off na MS.
Martina Maixnerová smečuje na MS v předkole play off.
Kylie Neuschaeferová se raduje v předkole play off na MS.
Nadšený postupový křik Neuschaeferové ozvučil kurt v Adelaide po vyřazení amerického páru Terese Cannonová a Megan Kraftová, které byly před zápasem prvního kola play off velkými favoritkami.

Jakožto aktuální světové trojky a čtvrtý nasazený pár šampionátu totiž čelily Češkám, jež se mezi účastnice mistrovství světa dostaly až těsně před začátkem akce, kdy nahradily odhlášené Pamelu Bawaovou s Esther Mbahovou z Nigérie.

Papírové předpoklady ale vzaly rychle za své. Outsiderky pokračovaly ve skvělých výkonech z předchozích duelů.

Nejlepší momenty z boje Neuschaeferové s Maixnerovou o osmifinále:

Neuschaeferová, která mimochodem patří k nejvíce bodujícím hráčkám na turnaji (před osmifinále nasbírala 93 bodů), si v úvodní sadě dobře vedla na bloku. Maixnerová se ve druhém setu blýskla hned šesti esy, tři za sebou nasázela za stavu 16:14. A celkově jich za zápas měla sedm.

„To bylo klíčem k vítězství,“ vyzdvihovala Neuschaeferová parťačku v nahrávce pro ČTK.

Sama využití mečbolu bouřlivě oslavila. Sotva se míč po servisu Maixnerové odrazil od ruk soupeřky daleko mimo kurt, zařvala si a rychle se vydala za nevěřícně klečící spoluhráčkou, které se vrhla kolem ramen.

Kylie Neuschaeferová a Martina Maixnerová slaví postup do osmifinále na MS.
Kylie Neuschaeferová a Martina Maixnerová se radují z postupu do osmifinále na...

„Je to naprostá senzace, ze seznamu náhradnic až do osmifinále, to jsme si ani nevysnily!“ radovala se třiadvacetiletá volejbalistka.

S o tři roky starší kolegyní zahájila spolupráci teprve letos, což před utkáním o osmifinále připomínal i argentinský kouč Sebastian Menegozzo. „Že budeme mít mezi 32 nejlepšími týmy světa hned dvě dvojice, bylo na začátku roku nemyslitelné. Oba páry jsou nově složené,“ zmínil i Marii-Sáru Štochlovou s Markétou Svozilovou, které ovšem přes první kolo vyřazovacích bojů neprošly.

Neuschaeferová s Maixnerovou teď touží dojít ještě dál.

Vždyť kromě senzačního zápasu s Američankami zvládly i náročný skupinový duel s Vitórií a Hegeile z Brazílie, v němž bojovaly o předkolo play off. Tam zase otočily duel s paraguayským duem Giulianou Polettiovou a Michelle Valienteovou. Po prohrané úvodní sadě zlepšily servis, úspěšněji si počínaly v obraně a v tiebreaku už na kurtu vládly.

Neuschaeferová, Maixnerová jsou na MS v osmifinále, Svozilová a Štochlová ne

„Kylie je rozstřílela,“ komentovala Maixnerová na svazovém facebooku. Neuschaeferová ji doplňovala: „Chtěly jsme si urvat další zápas na turnaji, a to se nám podařilo. Máme obrovitánskou radost.“

Tu prožily v Adelaide znovu a i před osmifinále s dalším silným americkým párem Kelly Chengová a Molly Shawová si přejí: „Chceme pokračovat v tomto bojovném nasazení!“

Že nebudou nic vzdávat avizovaly už na začátku spolupráce. Jejich předností měla být variabilita: zatímco Neuschaeferová slibovala doručení emocí a bodů, Maixnerová chtěla potvrdit, že se patří mezi vynikající nahrávačky: „Ale na každého soupeře budeme chtít hrát jinak.“

I proto nyní patří mezi největší senzace světového šampionátu.

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

„Zlý muž“ Klapka vyvolal bitku, na jeho hit reagoval i Bedard: Tohle vidět nechcete

Wyatt Kaiser (44) z Chicago Blackhawks u puku v zápase s Calgary Flames, dotírá...

Měli výhodu přesilové hry, kterou si mohli pomoct vyrovnat nepříznivý stav. Jenže puk pod kontrolou hokejisté Calgary neměli, soupeře z Chicaga tak museli nahánět. A právě z toho vyplynul ostrý hit u...

19. listopadu 2025  13:10

Hned při první příležitosti. Federer bude uveden do tenisové Síně slávy

Roger Federer ve Wimbledonu.

Jeden z nejlepších tenistů historie Švýcar Roger Federer bude příští rok v srpnu uveden do Síně slávy. Informoval o tom web Mezinárodní tenisové Síně slávy ITHF v Newportu.

19. listopadu 2025  13:09

Od rovnátek k Dakaru. Španělce radí Loeb, zachránil ji Macík: Díky němu jsme přežili

Premium
Cristina Gutiérrezová

Má toho teď nad hlavu. Do Prahy přiletěla z Barcelony a hned druhý den putovala do Milána. Pár týdnů před Dakarem musí absolvovat všechny sponzorské a mediální aktivity. Létá z místa na místo, usmívá...

19. listopadu 2025

Nemůžeme létat v oblacích. Hradecký vzlet stále trvá, ale co ukáže Sparta?

Litvínov, 2. 11. 2025. Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, hokejová...

Téměř to vypadá, že v současné formě jsou k nezastaven. Hokejisty hradeckého Mountfieldu v jejich rozletu nezabrzdila ani první reprezentační pauza, před kterou se zařadili mezi týmy s nejlepší...

19. listopadu 2025  11:20

Nesmíme se bát, předesílá Berdych. Nelíbí se mu formát Davis Cupu ani ranní duel

Tomáš Berdych sleduje své svěřence na tréninku před Davis Cupem v italské...

Od naší zpravodajky v Itálii Sám se z daviscupového poháru radoval naposledy v roce 2013, když coby aktivní hráč významně přispěl k jeho zisku. Teď o něm sní jako kapitán. Tomáš Berdych moc dobře ví, že vede tým tenistů, který...

19. listopadu 2025  11:15

Houškovo drzé „děťátko“, zadovka při domácí premiéře. A legenda Válečníků jihla

Marek Houška v bílém dresu Děčína, v zápase s USK Praha přihrává zadovkou kolem...

Když zkraje října šestnáctiletý Marek Houška v zápase na Slavii debutoval v basketbalové lize jako jeden z nejmladších hráčů v historii, dojal tím i tátu Jakuba, legendu Válečníků. A po synově domácí...

19. listopadu 2025  11:11

Krejčí poprvé v základu, rozjetý Detroit ale nezastavil. LeBron má v NBA další rekord

Cade Cunningham (2) z Detroit Pistons najíždí ke koši Atlanta Hawks, brání ho...

Vít Krejčí poprvé v ročníku NBA nastoupil v základní sestavě Atlanta Hawks, devíti body však nepomohl odvrátit porážku s basketbalovými Detroit Pistons 112:120. Pro ně to byl jedenáctý úspěch v řadě....

19. listopadu 2025  7:17,  aktualizováno  10:31

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

Fotbalisté Alžírska se radují z postupu na mistrovství světa. Zajistil si ho v...

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

19. listopadu 2025  10:29

Byli jsme hrozní. No a co? Skotsko slaví historický postup, vzpomínalo se i na Jotu

Skotští fotbalisté během oslav postupu na mistrovství světa.

Kdybyste chtěli zažít tu nejupřímnější atmosféru a opravdové slzy dojetí, museli byste být právě tam. Ten rámus, co Hampden Parkem v Glasgow dlouho otřásal, když se nádherně trefil Kieran Tierney a...

19. listopadu 2025  10:01

Speciální olympiáda v Praze. Čeští futsalisté slaví bronz, ceny předával i Douděra

Momentka z futsalového turnaje Speciální olmypiády

Po 22 letech se do Česka vrátil Evropský futsalový turnaj pro sportovce s mentálním postižením, který je součástí Speciální olympiády. Ve sportovní hale v pražských Řepích se Češi umístili z osmičky...

19. listopadu 2025  9:30

Van der Poel do Tábora nedorazí, Boroše to ale nemrzí. Zemanová doufá v bláto

Obtížné překážky byly pro diváky na táborském MS jednou z nejatraktivnějších...

Už podevatenácté se Světový pohár v cyklokrosu uskuteční v jihočeském Táboře. Tuto neděli, 23. listopadu, můžou fanoušci v areálu Komora sledovat od brzkého dopoledne nejkvalitnější světové i české...

19. listopadu 2025  9:30

