Nadšený postupový křik Neuschaeferové ozvučil kurt v Adelaide po vyřazení amerického páru Terese Cannonová a Megan Kraftová, které byly před zápasem prvního kola play off velkými favoritkami.
Jakožto aktuální světové trojky a čtvrtý nasazený pár šampionátu totiž čelily Češkám, jež se mezi účastnice mistrovství světa dostaly až těsně před začátkem akce, kdy nahradily odhlášené Pamelu Bawaovou s Esther Mbahovou z Nigérie.
Papírové předpoklady ale vzaly rychle za své. Outsiderky pokračovaly ve skvělých výkonech z předchozích duelů.
Nejlepší momenty z boje Neuschaeferové s Maixnerovou o osmifinále:
Neuschaeferová, která mimochodem patří k nejvíce bodujícím hráčkám na turnaji (před osmifinále nasbírala 93 bodů), si v úvodní sadě dobře vedla na bloku. Maixnerová se ve druhém setu blýskla hned šesti esy, tři za sebou nasázela za stavu 16:14. A celkově jich za zápas měla sedm.
„To bylo klíčem k vítězství,“ vyzdvihovala Neuschaeferová parťačku v nahrávce pro ČTK.
Sama využití mečbolu bouřlivě oslavila. Sotva se míč po servisu Maixnerové odrazil od ruk soupeřky daleko mimo kurt, zařvala si a rychle se vydala za nevěřícně klečící spoluhráčkou, které se vrhla kolem ramen.
„Je to naprostá senzace, ze seznamu náhradnic až do osmifinále, to jsme si ani nevysnily!“ radovala se třiadvacetiletá volejbalistka.
S o tři roky starší kolegyní zahájila spolupráci teprve letos, což před utkáním o osmifinále připomínal i argentinský kouč Sebastian Menegozzo. „Že budeme mít mezi 32 nejlepšími týmy světa hned dvě dvojice, bylo na začátku roku nemyslitelné. Oba páry jsou nově složené,“ zmínil i Marii-Sáru Štochlovou s Markétou Svozilovou, které ovšem přes první kolo vyřazovacích bojů neprošly.
Neuschaeferová s Maixnerovou teď touží dojít ještě dál.
Vždyť kromě senzačního zápasu s Američankami zvládly i náročný skupinový duel s Vitórií a Hegeile z Brazílie, v němž bojovaly o předkolo play off. Tam zase otočily duel s paraguayským duem Giulianou Polettiovou a Michelle Valienteovou. Po prohrané úvodní sadě zlepšily servis, úspěšněji si počínaly v obraně a v tiebreaku už na kurtu vládly.
„Kylie je rozstřílela,“ komentovala Maixnerová na svazovém facebooku. Neuschaeferová ji doplňovala: „Chtěly jsme si urvat další zápas na turnaji, a to se nám podařilo. Máme obrovitánskou radost.“
Tu prožily v Adelaide znovu a i před osmifinále s dalším silným americkým párem Kelly Chengová a Molly Shawová si přejí: „Chceme pokračovat v tomto bojovném nasazení!“
Že nebudou nic vzdávat avizovaly už na začátku spolupráce. Jejich předností měla být variabilita: zatímco Neuschaeferová slibovala doručení emocí a bodů, Maixnerová chtěla potvrdit, že se patří mezi vynikající nahrávačky: „Ale na každého soupeře budeme chtít hrát jinak.“
I proto nyní patří mezi největší senzace světového šampionátu.