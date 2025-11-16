Perušič se Schweinerem zvítězili i podruhé, na MS mají jisté play off

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem porazili na mistrovství světa v Adelaide Američany Milese Partaina a Andyho Beneshe 18:21, 21:17, 15:9 a po druhé výhře si pojistili postup do play off. Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou skrečovaly zápas o první místo ve skupině s Brazilkami Dudou a Anou Patrícií. Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou prohrály na australském písku i podruhé.

Ondřej Perušič útočí na turnaji v Ostravě. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Obhájcům titulu nevyšla proti Partainovi s Beneshem koncovka vyrovnaného prvního setu. Ve druhém prohrávali 13:14, ale pěti body v řadě si vypracovali rozhodující náskok k zisku sady. Také v tie-breaku se Čechům povedlo několik bodových sérií a nakonec jej s přehledem vyhráli. Zkušené Američany porazili počtvrté z pěti zápasů a v pondělí se utkají o vítězství ve skupině s loňskými evropskými šampiony Martinšem Plavinšem a Kristianem Fokerotsem z Lotyšska.

Štochlová se Svozilovou po dvou výhrách skrečovaly kvůli zdravotním problémům první jmenované poslední utkání ve skupině proti brazilským olympijským vítězkám Aně Patrícii a Dudě. Neuschaeferová s Maixnerovou, které mezi 48 týmů pronikly na poslední chvíli z pozice náhradnic, prohrály s Nizozemkami Emi van Drielovou s Wies Bekhuisovou 10:21, 16:21. K udržení šance na pokračování v turnaji musejí v pondělí porazit Brazilky Vitórií s Hegeile.

Do play off postoupí vždy dva nejlepší celky plus čtyři ze třetích míst. Dalších osm týmů ze třetí příčky se utká o zbývající čtyři volná místa.

Mistrovství světa v plážovém volejbalu v Adelaide (Austrálie):

Muži:
Skupina H: Perušič, Schweiner (8-ČR) - Partain, Benesh (32-USA) 2:1 (-18, 17, 9).

Ženy:
Skupina C: Van Drielová, Bekhuisová (22-Niz.) - Neuschaeferová, Maixnerová (46-ČR) 2:0 (10, 16).
Skupina F: Ana Patrícia, Duda (6-Braz.) - Svozilová, Štochlová (19-ČR) 2:0 skreč.

Volejbalové Budějovice si upevnily vedení, Příbram zdolala Liberec

Českobudějovičtí volejbalisté se povzbuzují.

Volejbalisté Českých Budějovic zdolali v souboji dosud neporažených týmů extraligy Kladno až nečekaně hladce 3:0 a upevnili si první místo v tabulce. Jihostroj vyhrál bez ztráty setu šestý z...

15. listopadu 2025  21:59

Nymburští basketbalisté deklasovali Slavii, uspělo i Brno. Děčín natáhl vítěznou sérii

Martin Kříž z Nymburka míří s míčem ke slávistickému koši, sleduje ho Matyáš...

Nymburští basketbalisté deklasovali pražskou Slavii 113:77 a vyhráli i jedenáctý zápas v ligové sezoně. Vyšším rozdílem zvítězili obhájci titulu jen před třemi týdny v duelu s USK Praha, který smetli...

15. listopadu 2025  17:35,  aktualizováno  21:58

