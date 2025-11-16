Perušič se Schweinerem zvítězili i podruhé, na MS mají jisté play off

Obhájcům titulu nevyšla proti Partainovi s Beneshem koncovka vyrovnaného prvního setu. Ve druhém prohrávali 13:14, ale pěti body v řadě si vypracovali rozhodující náskok k zisku sady. Také v tie-breaku se Čechům povedlo několik bodových sérií a nakonec jej s přehledem vyhráli. Zkušené Američany porazili počtvrté z pěti zápasů a v pondělí se utkají o vítězství ve skupině s loňskými evropskými šampiony Martinšem Plavinšem a Kristianem Fokerotsem z Lotyšska.
Štochlová se Svozilovou po dvou výhrách skrečovaly kvůli zdravotním problémům první jmenované poslední utkání ve skupině proti brazilským olympijským vítězkám Aně Patrícii a Dudě. Neuschaeferová s Maixnerovou, které mezi 48 týmů pronikly na poslední chvíli z pozice náhradnic, prohrály s Nizozemkami Emi van Drielovou s Wies Bekhuisovou 10:21, 16:21. K udržení šance na pokračování v turnaji musejí v pondělí porazit Brazilky Vitórií s Hegeile.
Do play off postoupí vždy dva nejlepší celky plus čtyři ze třetích míst. Dalších osm týmů ze třetí příčky se utká o zbývající čtyři volná místa.
Mistrovství světa v plážovém volejbalu v Adelaide (Austrálie):
Muži:
Ženy: