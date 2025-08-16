Perušič se Schweinerem v Montrealu postupují z prvního místa, i přes porážku

Perušič se Schweinerem před zápasem s Brazilci získali poměrně snadno výhry nad domácími Kanaďany Samem Schachterem s Jonathanem Pickettem i nad americkou dvojicí Miles Partain, Andy Benesh. Tři páry pak měly shodnou bilanci 2-1 a pět bodů, Češi však nejlepší poměr setů.
Ve skupině tentokrát hraje každý s každým, celky na druhém a třetím místě čeká osmifinále. Perušič se Schweinerem byli letos na turnajích Elite nejlépe třetí v červnu v Ostravě, kromě toho ovládli dvě akce nižší kategorie Challenge. Soupeře pro montrealské čtvrtfinále zatím neznají.
Turnaj v Montrealu
Pro Tour kategorie Elite
Muži: