Pár těžkých okamžiků zvládli. Perušič se Schweinerem začali v Montrealu vítězně

  7:44
Beachvolejbaloví mistři světa Ondřej Perušič a David Schweiner zahájili turnaj Pro Tour Elite v Montrealu výhrou 21:15, 21:17 nad Kanaďany Samem Schachterem a Jonathanem Pickettem. Postup do play off si mohou zajistit v dalším utkání proti americké dvojici Miles Partain, Andy Benesh.

Ondřej Perušič vybírá míč v poli. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Domácí vstoupili do zápasu náporem a i díky dvěma šťastným esům se ujali vedení 5:2. Češi ale brzy vyrovnali a koncovku úvodního setu zvládli lépe.

Druhou sadu začali lépe Perušič se Schweinerem. Kanaďané manko smazali, ale na tříbodovou šňůru nasazených pětek za stavu 11:11 už zareagovat nedokázali.

Perušič se Schweinerem trend nezvrátili, na ME dohráli ve čtvrtfinále

„Byl to vstupní zápas, ze kterého jsme měli trochu obavy. Ty se naplnily zejména na začátku prvního setu, ale nástup Kanaďanů se nám naštěstí podařilo zastavit a sadu v koncovce zlomit. Také ve druhé polovině druhého setu se nám podařilo Kanaďany několikrát ubránit, ustáli jsme několik es a nakonec jsme dokázali vyhrát s relativně pohodlným náskokem,“ řekl Perušič pro ČTK.

Ve skupině tentokrát hraje každý s každým, vítěz postoupí přímo do čtvrtfinále, celky na druhém a třetím místě čeká osmifinále. Perušič se Schweinerem byli letos na turnajích Elite nejlépe třetí v červnu v Ostravě, kromě toho ovládli dvě akce nižší kategorie Challenge.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Montrealu:

Muži
Skupina D: Perušič, Schweiner (5-ČR) - Schachter, Pickett (12-Kan.) 2:0 (15, 17)

20:30 Perušič, Schweiner - Partain, Benesh (13-USA)

