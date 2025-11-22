Zlato půjde na sever. Finále MS plážových volejbalistů má švédské obsazení

Zlato a stříbro z mistrovství světa v plážovém volejbalu získají Švédové. Do nedělního finále v Adelaide postoupily dvojice Jacob Hölting Nilsson, Elmer Andersson a olympijští vítězové David Ahman s Jonatanem Hellvigem, kteří na předloňském šampionátu skončili druzí za Ondřejem Perušičem a Davidem Schweinerem.

Švédové Jacob Holting Nilsson a Elmer Andersson se radují z vítězství v semifinále MS plážových volejbalistů. | foto: Reuters

Ahman a Hellvig v semifinále porazili Němce Nilse Ehlerse a Clemense Wicklera, kteří v pátečním čtvrtfinále vyřadili Perušiče se Schweinerem. Repríza loňského olympijského finále byla jednoznačná, první set Švédové vyhráli 21:10 a v druhém povolili soupeřům jen o čtyři body víc.

Obhájci končí ve čtvrtfinále. Perušič a Schweiner na MS podlehli Němcům

V ženském turnaji se do finále nedostaly nejvýše nasazené Brazilky Thamela a Victoria, které hladce podlehly lotyšské dvojici Tina Graudinová, Anastasija Samoilovová.

Mistrovství světa v plážovém volejbalu

Adelaide (Austrálie)

Muži - semifinále:
Ahman, Hellvig (3-Švéd.) - Ehlers, Wickler (14-Něm.) 2:0 (10, 14)
Hölting Nilsson, Andersson (7-Švéd.) - Rotar, Gauthier-Rat (18-Fr.) 2:0 (18, 17)

Ženy - semifinále:
Graudinová, Samoilovová (5-Lot.) - Thamela, Victoria (1-Braz.) 2:0 (10, 16)
Nussová, Brasherová (3-USA) - Carol, Rebecca (2-Braz.) 2:1 (-19, 22, 6).

Výsledky

22. listopadu 2025

Zlato půjde na sever. Finále MS plážových volejbalistů má švédské obsazení

Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max
Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max

Přihlaste se do našeho testování a vyberte si jednu ze čtyř originálních knížek Ella&Max, které rozvíjejí dětskou fantazii, motoriku i chuť...

