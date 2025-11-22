Zlato půjde na sever. Finále MS plážových volejbalistů má švédské obsazení

Ahman a Hellvig v semifinále porazili Němce Nilse Ehlerse a Clemense Wicklera, kteří v pátečním čtvrtfinále vyřadili Perušiče se Schweinerem. Repríza loňského olympijského finále byla jednoznačná, první set Švédové vyhráli 21:10 a v druhém povolili soupeřům jen o čtyři body víc.
|
Obhájci končí ve čtvrtfinále. Perušič a Schweiner na MS podlehli Němcům
V ženském turnaji se do finále nedostaly nejvýše nasazené Brazilky Thamela a Victoria, které hladce podlehly lotyšské dvojici Tina Graudinová, Anastasija Samoilovová.
Mistrovství světa v plážovém volejbalu
Adelaide (Austrálie)
Muži - semifinále:
Ženy - semifinále: