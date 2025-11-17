Perušič se Schweinerem ovládli na MS skupinu, v play off jsou všechny české páry

Oba české páry budou spolu s Marií-Sárou Štochlovou a Markétou Svozilovou čekat na rozlosování vyřazovacích bojů, které se uskuteční po dnešním dohrání zbývajících zápasů ve skupinách.
Obhájci titulu Perušič se Schweinerem v souboji dvou dosud neporažených týmů zvládli lépe koncovku vyrovnané úvodní sady.
Ve druhé si vypracovali brejk už před technickým time outem a po něm už na kurtu dominovali. Úvodní měření sil s předloňskými evropskými šampiony tak vyznělo lépe pro turnajové osmičky.
Perušič se Schweinerem zvítězili i podruhé, na MS mají jisté play off
Neuschaeferová s Maixnerovou, které mezi 48 dvojic pronikly z pozice náhradnic, musely po dvou porážkách k udržení šance na postup zvítězit nad Brazilkami velkým rozdílem. To se jim podařilo zejména díky prvnímu setu, v němž za stavu 11:7 předvedly málo vídanou desetibodovou šňůru.
Ve druhém české dvojky dlouho prohrávaly, ale v koncovce jej získaly a v tabulce skupiny se díky lepšímu poměru míčů posunuly na třetí místo před Brazilky.
Do play off postoupí vždy dva nejlepší celky plus čtyři ze třetích míst. Dalších osm týmů ze třetí příčky se utká o zbývající čtyři volná místa.
Mistrovství světa v plážovém volejbalu
Adelaide (Austrálie):
Muži:
Ženy: