Perušič se Schweinerem ovládli na MS skupinu, v play off jsou všechny české páry

Autor: ,
  7:30
Beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem porazili na mistrovství světa v Adelaide Lotyše Martinše Plavinše a Kristiana Fokerotse 21:19, 21:12 a se třemi vítězstvími ovládli skupinu H. Do play off postoupily na australském písku také Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou díky výhře 21:7, 21:17 nad Brazilkami Vitórií s Hegeile.

David Schweiner sleduje smeč Ondřeje Perušiče. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Oba české páry budou spolu s Marií-Sárou Štochlovou a Markétou Svozilovou čekat na rozlosování vyřazovacích bojů, které se uskuteční po dnešním dohrání zbývajících zápasů ve skupinách.

Obhájci titulu Perušič se Schweinerem v souboji dvou dosud neporažených týmů zvládli lépe koncovku vyrovnané úvodní sady.

Ve druhé si vypracovali brejk už před technickým time outem a po něm už na kurtu dominovali. Úvodní měření sil s předloňskými evropskými šampiony tak vyznělo lépe pro turnajové osmičky.

Perušič se Schweinerem zvítězili i podruhé, na MS mají jisté play off

Neuschaeferová s Maixnerovou, které mezi 48 dvojic pronikly z pozice náhradnic, musely po dvou porážkách k udržení šance na postup zvítězit nad Brazilkami velkým rozdílem. To se jim podařilo zejména díky prvnímu setu, v němž za stavu 11:7 předvedly málo vídanou desetibodovou šňůru.

Ve druhém české dvojky dlouho prohrávaly, ale v koncovce jej získaly a v tabulce skupiny se díky lepšímu poměru míčů posunuly na třetí místo před Brazilky.

Do play off postoupí vždy dva nejlepší celky plus čtyři ze třetích míst. Dalších osm týmů ze třetí příčky se utká o zbývající čtyři volná místa.

Mistrovství světa v plážovém volejbalu

Adelaide (Austrálie):

Muži:
Skupina H: Perušič, Schweiner (8-ČR) - Plavinš, Fokerots (17-Lot.) 2:0 (19, 12).

Ženy:
Skupina C: Neuschaeferová, Maixnerová (46-ČR) - Vitória, Hegeile (27-Braz.) 2:0 (7, 17).

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Liberec vs. ChodovFlorbal - 11. kolo - 17. 11. 2025:Liberec vs. Chodov //www.idnes.cz/sport
17. 11. 14:30
  • 3.77
  • 6.47
  • 1.51
Slavia vs. Poruba 2011Hokej - 23. kolo - 17. 11. 2025:Slavia vs. Poruba 2011 //www.idnes.cz/sport
17. 11. 15:00
  • 1.95
  • 4.20
  • 3.08
Zlín vs. TáborHokej - 23. kolo - 17. 11. 2025:Zlín vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
17. 11. 16:00
  • 2.10
  • 4.20
  • 2.76
Jihlava vs. VsetínHokej - 23. kolo - 17. 11. 2025:Jihlava vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
17. 11. 16:30
  • 2.15
  • 4.09
  • 2.72
Třebíč vs. ChomutovHokej - 23. kolo - 17. 11. 2025:Třebíč vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
17. 11. 17:00
  • 1.92
  • 4.30
  • 3.10
Litoměřice vs. PřerovHokej - 23. kolo - 17. 11. 2025:Litoměřice vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
17. 11. 17:00
  • 1.90
  • 4.30
  • 3.15
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

OBRAZEM: Tak to je on, nováček ve formuli 1. Podívejte se, jak bude vypadat vůz Audi

Nejdřív napětí, pak odhalení. Audi představilo vůz pro sezonu 2026 ve formuli 1.

Sauber po sezoně ve formuli 1 skončí, stane se z něj Audi. A ta opustí již typické černozelené barvy. Ve středu večer totiž ukázala, jak bude nový monopost v příštím roce vypadat.

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Perušič se Schweinerem ovládli na MS skupinu, v play off jsou všechny české páry

David Schweiner sleduje smeč Ondřeje Perušiče.

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem porazili na mistrovství světa v Adelaide Lotyše Martinše Plavinše a Kristiana Fokerotse 21:19, 21:12 a se třemi vítězstvími ovládli skupinu H....

17. listopadu 2025  7:30

Nečas se v NHL posunul na druhé místo mezi střelci, Hertl a Hronek asistovali

Martin Nečas z Colorado Avalanche oslavuje gól proti Anaheim Ducks.

Nedělní program NHL otevřela výhra Pittsburghu 4:0 nad Nashvillem v rámci akce Global Series 2025 ve švédském Stockholmu. V zámoří se pokračovalo čtyřmi duely, ve kterých bodovali i Češi. Martin...

16. listopadu 2025  17:40,  aktualizováno  17. 11. 6:45

Kim Čong-un se dme pýchou. Fotbalistky KLDR mají další zlato z MS. Jaký je recept?

Premium
Fotbalistky KLDR slaví zlaté medaile na světovém šampionátu do 17 let.

Se zlatými medailemi na krku roztáhly na pódiu vlajku své země. Narovnaly záda a zasalutovaly: Pro naši zemi, pro našeho velkého vůdce Kim Čong-una! Fotbalistky KLDR to dokázaly. Obhájily triumf na...

17. listopadu 2025

Za posunutí branky trest. Frodl zaplatí pokutu: Udělal jsem hovadinu a stydím se

Dominik Frodl v brance Karlových Varů zasahuje.

Když v záběru zápasu šťouchl do branky, aby ji vychýlil ze standardního postavení, rychle si uvědomil, že je zle. Trest ovšem brankáře Karlových Varů nemine. Dominik Frodl dostal od disciplinární...

16. listopadu 2025  23:22

Portugalci jsou posedmé v řadě na MS, postupující Norové neztratili ani bod

Portugalský útočník Goncalo Ramos se raduje ze svého gólu.

Portugalští a norští fotbalisté postoupili na mistrovství světa. Portugalci po drtivém vítězství 9:1 nad Arménií ovládli kvalifikační skupinu F a na světovém šampionátu se představí posedmé v řadě....

16. listopadu 2025  17:15,  aktualizováno  23:15

Mrázkovi si na Americké brusli pohoršili, z Lake Placid vezou sedmé místo

Kateřina a Daniel Mrázkovi ve volném tanci na Americké brusli

Kateřina a Daniel Mrázkovi skončili na Americké brusli sedmí mezi tanečními páry. Čeští krasobruslaři při svém druhém startu v letošní Grand Prix znovu chybovali ve volném tanci a z šesté příčky po...

16. listopadu 2025  22:43

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

16. listopadu 2025  18:35,  aktualizováno  21:57

Sinner obhájil titul na Turnaji mistrů, v hvězdném finále zdolal Alcaraze

Jannik Sinner, vítěz Turnaje mistrů

Stejně jako ve finále posledních tří letošních grandslamů se o titul z tenisového Turnaje mistrů utkali Jannik Sinner a Carlos Alcaraz. A vítězně z něj vzešel Ital, v souboji velikánů po výhře 7:6,...

16. listopadu 2025  21:25

Retro Litvínov smutnil i slavil. Pardubice k otočce nakopla tvrdá slova

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....

V narozeninovém duchu se nesl zápas hokejového Litvínova proti Pardubicím, jenže místo aby svíčky sfoukli domácí, udělalo to za ně Dynamo. Oslavu osmdesátin chemikům pokazilo čtyřmi góly ve třetí...

16. listopadu 2025  21:18

BJK Cup 2025, baráž: program, výsledky, jak hrály české tenistky

Český tým pro baráž BJK Cupu ve Varaždínu.

České tenistky uspěly v boji o záchranu v elitní skupině Billie Jean King Cupu. V pátek si poradily s Kolumbií, když Nikola Bartůňková a Linda Nosková uspěly ve dvouhrách a Lucie Havlíčková s...

16. listopadu 2025  10:09,  aktualizováno  21:05

Tenisový Turnaj mistrů 2025: Sinnerova cesta za triumfem a další výsledky

Carlos Alcaraz zahrává míček na Turnaji mistrů.

Závěr tenisové sezony je tu. Poslední velké souboje mužského okruhu ATP v letošním roce hostil italský Turín. Turnaj mistrů pro osm nejlepších hráčů v singlu a osm nejlepších deblových dvojic začal v...

14. listopadu 2025  23:31,  aktualizováno  16. 11. 20:47

Při Pálově rozlučce hrozil sestup, Češky se nakonec po obratu mezi elitou udržely

Linda Nosková (vlevo) a Lucie Havlíčková se domlouvají při čtyřhře v utkání...

České tenistky odvrátily hrozbu blamáže a po vítězství nad Chorvatskem 2:1 setrvávají ve Světové skupině Billie Jean King Cupu. Souboj o první místo ve skupině ve Varaždínu sice zahájila porážka...

16. listopadu 2025  20:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.