Svozilová se Štochlovou na ME v Polsku dohrály v osmifinále, co sestry Pavelkovy?

Svozilové se Štochlovou, jež minulý měsíc ovládly turnaj Challenge v Šang-luu, se za stavu 2:5 povedla osmibodová šňůra, kterou prakticky rozhodly o výsledku prvního setu.
Ve druhém předvedly obdobnou sérii i obrat Izuzquizaová s Morenovou, Češky se sice dotáhly na 15:15 a za stavu 18:20 odvrátily dva setboly, ale třetí už ne.
V dlouho vyrovnaném tiebreaku odskočily jako první Svozilová se Štochlovou, ale Španělky i díky dvěma esům manko smazaly a za stavu 12:12 vybojovaly tři body za sebou. Navázaly tak na květnovou výhru z premiérového vzájemného měření sil na Pro Tour Elite v Ostravě.
Sedmadvacetiletá Štochlová startovala na ME popáté, jejím maximem je předloňská pátá příčka s Barborou Hermannovou. O čtyři roky mladší Svozilová na kontinentálním šampionátu debutovala.
Mistrovství Evropy v plážovém volejbalu ve Starých Jablonkách (Polsko)
Ženy - osmifinále:
10:00 K. Pavelková, A. Pavelková (23-ČR) - Grüneová, Ittlingerová (21-Něm.).