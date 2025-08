Perušič se Schweinerem trend nezvrátili, na ME dohráli ve čtvrtfinále

Pátý nasazený český pár sice na mokrém písku dokázal v koncovce první sady smazat tříbodovou ztrátu a propracovat se k setbolu, nakonec ale po útoku Schweinera do autu prohrál 20:22. Druhý set pak rozhodla sedmibodová série, po níž Nizozemci získali náskok 17:11. Po Perušičově podání do sítě zápas skončil.

Perušič si po utkání postěžoval právě na servis, který soupeřům nepůsobil problémy. „Podáváme sice správně takticky, ale nedostatečně důrazně. A ve chvíli, kdy je nejsme schopní dostat do nekomfortních situací, kdy mají třeba příjem daleko od sítě, musí si nahrávat z druhé poloviny hřiště a útočit z těch těžších náher, tak se nám proti nim velmi těžce hraje. Oba dva jsou vysocí, skáčou, útočí tvrdě z velké výšky,“ řekl Radiožurnálu.

Čtvrtfinále evropského šampionátu hráli Perušič se Schweinerem počtvrté z pěti společných účastí. Do bojů o medaile prošli jen před třemi lety v Mnichově, kde vybojovali stříbro.

Další páté místo na ME Perušič označil za slušný výsledek, ale současně uznal, že česká dvojice na postup do semifinále měla. „Tohle je soupeř, se kterým bychom měli hrát vyrovnaně. Bohužel jsme nebyli schopni dneska najít cestu, jak je porazit. Bylo to možné a je to spíše chyba na naší straně, že se nám to nepodařilo,“ doplnil.

Také pro ostatní tři české dvojice už turnaj skončil. O ženský titul budou v nedělním finále hrát Ukrajinky Maryna Hladunová a Tetiana Lazarenková proti Clémence Vieiraové a Aline Chamereauové z Francie.