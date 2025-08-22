Plážový volejbal u Brněnské přehrady má kouzlo. Po zápase do vody, těší se Češi

„S mým příjmením se hraje volejbal hezky, zvlášť tady v Brně na přehradě. Spousta diváků si pamatuje, když hrál táta, a o to hezčí je, když pak fandí i mně,“ usmívá se 24letý mladík, který své volby rozhodně nemusí litovat. Na kontě má titul vicemistra Evropy do osmnácti let a ve světovém žebříčku je aktuálně v první padesátce.
Na domácím klání se chce vyšvihnout zase o něco výše, v minulém ročníku po boku Jana Dumka dokráčel do čtvrtfinále.
„Hrozně se na domácí turnaj těším. Dalo by se pomalu říct, že už je to tradice, protože třetí ročník už je jakousi sérií. Já jsem hrozně rád, že ten areál takto ožívá, protože jeho zasazení do přírodního prostředí si světový beach zaslouží. Rozhodně tu chceme udělat medaili, „ nebojí se konkrétního cíle.
|
Z ostravského písku si odnesli zkušenosti, teď se české naděje předvedou v Praze
Post českých jedniček drží neochvějně světové pětky a stále úřadující mistři světa Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, na druhé místo si však dělají zálusk právě Džavoronok s aktuálním parťákem Tadeášem Trousilem. A brněnský úspěch by je mohl posunout k přeskočení turnajových jedniček Jiřího Sedláka s Jakubem Šépkou.
„S klukama, se kterýma o tuhle pozici soutěžíme, jsme kamarádi. Známe se všichni roky, a byť je máme jako konkurenci, udržujeme přátelské vztahy. Na druhou stranu žebříček zkrátka tvrdě vypovídá o tom, jak na tom kdo je. Kuba s Jirkou jsou tedy nyní o kousek výš, ale zároveň oba týmy po turnaji nějaké body odepíší a my měli od té doby lepší výsledky, takže bychom je měli předskočit,“ přibližuje Trousil.
Ten je na rozdíl od Džavoronoka rodilým Pražanem, a tak se v páru přirozeně občas tvoří zábavné třenice. „Maty za mnou musí dojíždět, samozřejmě ho to moc těší a do Prahy se vždy rád podívá,“ rozjíždí Trousil pošťuchovanou.
„Studuji tady ještě magisterský obor na Fakultě sportovních studií, takže přes semestr jsem půlku týdne v Brně a pak jedu do Prahy. Už jsem si zvykl a neberu to špatně. Samozřejmě bych byl raději doma, ale jsem zvyklý. On ten písek tady proti Praze žlutější a příjemnější není,“ nenechá se vykolejit Džavoronok.
Trousil navíc přiznává, že domácí areál svého parťáka má také v oblibě. „My Pražáci se do Brna upřímně rádi vracíme, protože areál Sokoláku je zkrátka něco úžasného. Takže to tady za ty dva roky znám. Přijede se na hlavní nádraží, pak jedu šalinou, jedničkou. Potom je ale problém, když na Priglu zrovna nestihnete parník. Ono to z hráze na Sokolák není tak blízko a s krosnou šlapat po silnici se mi nechtělo. Stejně jsem se tomu nevyhnul, a dokonce jsem stopoval, aby mě nějaká dobrá duše k areálu hodila,“ vypráví.
To Džavoronok vzpomíná na poněkud historičtější kousky. „Matně si vybavuji, jak tady hrál ještě táta. Ale je pravdou, že to už byl beachově pán v letech a nebyly to zápasy a turnaje nejvyšší úrovně. Jinak si pamatuju mnoho mistrovství republiky i větší challenger v roce 2007, co vyhrál Martin Lébl, ale od té doby to tady po evropské stránce zapadlo. Jsem tak rád, že se sem turnaje zase vrací,“ oznamuje Džavoronok, který zde startoval v obou předchozích ročnících, přičemž v tom premiérovém dokonce bral s Václavem Berčíkem stříbrné medaile.
Jako skutečně domácí hráč využívá drobných výhod. Ví totiž, kde se na přehradě mezi zápasy zašít. „Samozřejmě máme místa, kam mohou jen domácí, ty Tadeášovi ještě ukážu, protože tam beru jen parťáky. Máme speciální místa, odkud se dá skákat. Pěkných míst je tu spousta,“ slibuje kolegovi.
Ten tuto myšlenku kvituje. „Je pravda, že blízkost přehrady jsem tu vždycky využíval. Po zápase, když jste od písku, si hned skočíte do vody jen o pár metrů vedle. Mám tedy pocit, že si ji pamatuji méně zelenou, ale to mi stejně nezabrání udržet tuhle tradici. Ono ale i jen utéct z areálu a lehnout si někde do stínu je pěkná regenerace na další zápasy,“ popisuje Trousil.
