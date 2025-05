„Chtěla jsem, moc jsem chtěla, ale při těch mečbolech to vyšlo Švýcarkám. Ony takové situace zažily už vícekrát, my musíme nabrat zkušenosti a pak jim to už nedáme,“ prohlásila Štochlová.

Při závěrečných míčích se usmívala. Cítila šanci?

„Jo. Nevím úplně přesně, ale na blocích jsem měla nějaké možnosti nepustit je na druhou stranu, jenže buď mi balon uklouzl, nebo jsem byla v síti,“ odpověděla Štochlová. „Soupeřky byly hodně konstantní, trpělivé. Nový balon a jen jsme čekaly, kdo trochu povolí v pozornosti, a to pak rozhodlo.“

Dodala, že ji mrzí, že v růžových dresech nevyhrály. „Ale byly jsme pěkné...“ usmála se.

V prvním setu Švýcarky podávaly na její parťačku.

„Nebyl to nějaký těžký servis, byla to fakt otázka, kdy se dostanu do zápasu a setřepu ze sebe nervozitu, což se povedlo,“ uvedla Svozilová. „Potřebovala jsem přijít na to, jak být komfortnější v útoku. Pak to holky otočily a podávaly na Marušku.“

Marie-Sára Štochlová se snaží zablokovat Zoé Vergé-Depréovou.

Štochlová dodala, že po prvním setu si řekly, že na něj zapomenou. „Odbyly jsme si nervozitu a skvělí byli fanoušci. Pro domácí tým je to však náročné. Moc jsem cítila, jak se na nás ta touha vyhrát tlačí ze všech stran a padá na nás. Potřebovaly jsme trochu přijít i na to, jak to obrátit v náš prospěch, a to se povedlo. Je otázka času, kdy se nám takovou koncovku podaří otočit v náš prospěch. Byly jsme už ale blízko.“

Ve čtvrtek se v posledním utkání dne střetnou s Američankami Deahnou Kraftovou a Xolani Hodelovou, které podlehly Brazilkám Carol a Rebecce. Vítězky postoupí do play off, poražené skončí.

„Američanky jsme viděly teď v Číně, ale ještě jsme proti nim nehrály,“ řekla Štochlová.

„Jsou to takové ranařky, ale mohly bychom je přechytračit,“ uvedla Svozilová.

České mužské týmy v hlavní soutěži ostravského turnaje rozjedou své zápasy ve skupinách ve čtvrtek.

Matyáš Džavoronok a Tadeáš Trousil v 10.40 nastoupí proti Američanům Milesi Partainovi a Andrewu Beneshovi. Hned po nich se Ondřej Perušič a David Schweiner utkají s chilskými bratry Estebanem a Markem Grimaltovými a ve 13.30 Jiří Sedlák a Jakub Šépka narazí na Nizozemce Stefana Boermans a Yoricka de Groota.

Džavoronok a Sedlák mají ve skupině i olympijské vítěze Švédy Davida Ahmana a Jonatana Hellviga. Utkají se s nimi jen v případě, že oni i Švédové vyhrají, nebo shodně prohrají, protože vítězové prvních utkání ve skupině budou hrát o přímý postup do čtvrtfinále a poražení o play off.