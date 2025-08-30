Perušič se Schweinerem podlehli v Hamburku mladým Švédům, šanci na čtvrtfinále mají

  11:02
Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem nestačili na Beach Pro Tour Elite v Hamburku na Švédy Elmera Anderssona s Jacobem Höltingem Nilssonem, po prohře dvakrát 19:21 nicméně stále drží šanci na postup. Mezi nejlepších osm proklouznou z osmifinále i dva poražené celky s nejlepší bilancí.

David Schweiner vybírá míč za sítí | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Vyrovnaný první set, v němž Češi pod zataženou střechou zkazili hodně podání, rozhodla tříbodová šňůra švédských mladíků od stavu 12:13. Ve druhém Perušič se Schweinerem dvakrát mírně odskočili, ale soupeř pokaždé skóre otočil a i tentokrát dovedl sadu k nejtěsnějšímu vítězství.

Perušič se Schweinerem se s Anderssonem a Höltingem Nilssonem, kteří si z posledních dvou turnajů nejvyšší kategorie odvezli stříbro, utkali poprvé. Úřadující mistři světa byli v této sezoně na Elite nejlépe třetí na jaře v Ostravě a před 14 dny v Montrealu.

Osmifinále dnes čeká také Marii-Sáru Štochlovou s Markétou Svozilovou, které narazí na olympijské vítězky Dudu a Anu Patrícii z Brazílie.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite

v plážovém volejbalu v Hamburku:

Muži:
Osmifinále:
Hölting Nilsson, Andersson (9-Švéd.) - Perušič, Schweiner (5-ČR) 2:0 (19, 19).

Ženy:
Osmifinále:
14:00 Štochlová, Svozilová (13-ČR) - Ana Patrícia, Duda (5-Braz.).

30. srpna 2025  11:02

