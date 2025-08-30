Perušič se Schweinerem podlehli v Hamburku mladým Švédům, šanci na čtvrtfinále mají

Vyrovnaný první set, v němž Češi pod zataženou střechou zkazili hodně podání, rozhodla tříbodová šňůra švédských mladíků od stavu 12:13. Ve druhém Perušič se Schweinerem dvakrát mírně odskočili, ale soupeř pokaždé skóre otočil a i tentokrát dovedl sadu k nejtěsnějšímu vítězství.
Perušič se Schweinerem se s Anderssonem a Höltingem Nilssonem, kteří si z posledních dvou turnajů nejvyšší kategorie odvezli stříbro, utkali poprvé. Úřadující mistři světa byli v této sezoně na Elite nejlépe třetí na jaře v Ostravě a před 14 dny v Montrealu.
Osmifinále dnes čeká také Marii-Sáru Štochlovou s Markétou Svozilovou, které narazí na olympijské vítězky Dudu a Anu Patrícii z Brazílie.
