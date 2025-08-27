Maixnerová a Neuschaeferová prošly kvalifikací, Perušič a Schweiner vyhráli

  18:40
Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner začali turnaj Pro Tour Elite v Hamburku výhrou nad domácí dvojicí Jonas Sagstetter, Benedikt Sagstetter 21:17, 21:18. V kvalifikaci uspěly Martina Maixnerová a Kylie Neuschaeferová, které si poprvé zahrají hlavní fázi elitního turnaje světové série.

Ondřej Perušič vybírá míč v poli. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Čeští mistři světa zlomili vyrovnaný úvodní set pětibodovou sérií od stavu 15:15. V koncovce pak proměnili třetí setbol. Podobný průběh měla i druhá sada. Perušič se Schweinerem odskočili ziskem tří bodů od stavu 16:16 a žádné komplikace už nepřipustili. Německé reprezentanty porazili bez ztráty setu stejně jako na květnovém turnaji v Ostravě, kde obsadili třetí místo. Další bronz na elitní akci Pro Tour získali nedávno v Montrealu.

Plážový volejbal v Hamburku

Turnaj Pro Tour kategorie Elite

Muži:
Skupina E:
Perušič, Schweiner (5-ČR) - J. Sagstetter, B. Sagstetter (20-Něm.) 2:0 (17, 18)

Ženy:
Kvalifikace:
Maixnerová, Neuschaeferová (ČR) - N. Macumotová, R. Macumotová (Jap.) 2:0 (24, 14)

