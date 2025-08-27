Maixnerová a Neuschaeferová prošly kvalifikací, Perušič a Schweiner vyhráli

Čeští mistři světa zlomili vyrovnaný úvodní set pětibodovou sérií od stavu 15:15. V koncovce pak proměnili třetí setbol. Podobný průběh měla i druhá sada. Perušič se Schweinerem odskočili ziskem tří bodů od stavu 16:16 a žádné komplikace už nepřipustili. Německé reprezentanty porazili bez ztráty setu stejně jako na květnovém turnaji v Ostravě, kde obsadili třetí místo. Další bronz na elitní akci Pro Tour získali nedávno v Montrealu.
Plážový volejbal v Hamburku
Turnaj Pro Tour kategorie Elite
Muži:
Ženy: