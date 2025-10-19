První zaváhání přišlo až v semifinále. Beachvolejbalistky zabojují o bronz

  9:36
Beachvolejbalistky Martina Maixnerová s Kylie Neuschaeferovou podlehly v semifinále turnaje Pro Tour Challenge v Nuvali Finkám Anniině Parkkinenové a Valmě Prihtiové 1:2 na sety a zahrají si o bronz. O premiérovou medaili z podniků druhé nejvyšší kategorie se Češky od 10 hodin SELČ utkají s australským párem Jasmine Flemingová, Stefanie Fejesová.

Martina Maixnerová odbíjí míč, akci sleduje její parťačka Kylie Neuschaeferová. | foto: ČTK

V první sadě Maixnerová s Neuschaeferovou, které v předchozích čtyřech zápasech na Filipínách neztratily ani set, dlouho vedly. Finky ale vyrovnaly a bodovým blokem za stavu 20:19 sadu získaly.

Druhý set měl opačný průběh, koncovku tentokrát lépe zvládly šesté nasazené Češky. V tie-breaku Maixnerová s Neuschaeferovou brzy nabraly tříbodové manko. Sice se jim podařilo snížit na 8:9, ale pak definitivně rozhodla pětibodová šňůra finských kvalifikantek.

Maixnerová s Neuschaeferovou zatím mají v první společné sezoně dva cenné kovy z nižší kategorie Futures. V červnu triumfovaly v Messině a vzápětí získaly bronz v Praze.

Tadeáš Trousil s Jiřím Sedlákem se na Filipínách podělili o páté místo.

Plážový volejbal v Nuvali (Filipíny)

Turnaj Pro Tour kategorie Challenge

Ženy - semifinále:
Parkkinenová, Prihtiová (25-Fin.) - Maixnerová, Neuschaeferová (6-ČR) 2:1 (19, -18, 10).

Výsledky

Nejčtenější

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Velká pardubická 2025: výsledky, startovní listina, historie

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 konal tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Co se stalo Sexy Lordovi? Trenérka líčí: Láska ke koním zvítězila, Myška je hrdina

Na posledních stovkách metrů usiloval o obhajobu vítězství ve Velké pardubické. „Byly jsme v tu chvíli v euforii a na tribuně jsem říkala dceři: Teď už to vyhraje!“ vyprávěla 61letá Martina...

Už i basketbal v Ústí má moderátorku, míň vyzývavou. Jdeme s dobou, tvrdí šéf

Móda sportovních moderátorek se v Ústí nad Labem přelila z fotbalu už i do basketbalu. Ligová Sluneta se vydala podobnou cestou jako sousedé. Její šéf Tomáš Hrubý se dříve dam v oblečcích, které víc...

Hyský po premiéře: V Plzni byla spousta pozitiv, ale já chci od mužstva i jiné věci

Když po zápase fanoušci fotbalové Plzně skandovali jeho jméno, nový trenér Martin Hyský prstem ukazoval na hráče, kteří vydřeli důležité vítězství nad Bohemians (1:0). „Klukům bych chtěl fakt moc...

19. října 2025

Životní výsledek pro Karimova. Český judista vybojoval v Mexiku druhé místo

Český judista Chusniddin Karimov byl druhý na Grand Prix v Guadalajaře. Ve finále váhové kategorie do 73 kg nestačil na mistra světa a olympijského vítěze Hidajata Hejdarova z Ázerbájdžánu. Pro...

19. října 2025  9:48

Fernández v Austrálii oslavil první vítězství v MotoGP, Salač kvůli zranění chyběl

Velkou cenu Austrálie MotoGP vyhrál Raúl Fernández. Čtyřiadvacetiletý španělský jezdec si na Phillip Islandu připsal první vítězství v královské třídě. Na druhém místě skončil Ital Fabio Di...

19. října 2025  9:03

Žena říkala: Neřvi, je to v televizi. Trousil se ale po první výhře s Pardubicemi neovládl

Jan Trousil má za sebou úspěšný debut na lavičce pardubických fotbalistů v roli hlavního kouče. Ve 12. kole Chance ligy s nimi porazil 2:1 Mladou Boleslav a v tabulce ji tak dostal pod sebe. Když na...

19. října 2025  8:45

Tvrdé KO loktem z otočky! Bartl na Oktagonu v Kolíně řádil, Eckerlin opět padl

Turnaj Oktagon 78, který se po dvou letech vrátil do Kolína nad Rýnem, vyvrcholil nečekanou porážkou miláčka německého publika. Christian Eckerlin vydržel v kleci jen tři a půl minuty. Ztěžka se...

19. října 2025  8:37

Nečas jistil výhru nad Bruins, Vladař hvězdou utkání. Hertl má 300. asistenci

V sobotním programu NHL ovládl utkání Colorada s Bostonem domácí tým Avalanche 4:1. Do prázdné branky pojistil výhru Martin Nečas. Daniel Vladař dovedl Philadelphii k vítězství nad Minnesotou 2:1 v...

18. října 2025  21:51,  aktualizováno  19.10 8:23

Valentová první titul nezískala. Ve finále se oklepala z kanára, ale třetí set jí utekl

Na premiérovou trofej z okruhu WTA si osmnáctiletá česká naděje Tereza Valentová musí ještě počkat. Talentovaná tenistka ve finále v Ósace podlehla kanadské favoritce Leylah Fernandezové 0:6, 7:5 a...

19. října 2025  8:17

McLareny opět v sobě. Šéfové se čílili, fanoušky mate interní postih pro Norrise

Zatímco monoposty na trati kroužily za safety carem, oni po svých mířili do garáže McLarenu. Nahněvaní, viditelně rozladění. Pro Oscara Piastriho i Landa Norrise skončil sprint Velké ceny USA hned v...

19. října 2025  8:15

Jsem frustrovaný. Góly bych klidně vyměnil za výhru, litoval Šulc po své show

Se třemi trefami už je nejlepším střelcem týmu. Dvakrát udeřil Pavel Šulc v sobotu proti Nice, jenže Lyon venkovní utkání nezvládl a padl 2:3. „Góly bych klidně vyměnil za to, abychom vyhráli,“ hlesl...

19. října 2025  7:45

Mizerný výkon, hodnotil Trpišovský. Repre? Neumím si to představit, prioritou je Slavia

Když v průběhu tiskové konference po překvapivé remíze se Zlínem (0:0) dostal otázku ohledně možnosti v blízké době trénovat národní tým, nejprve si v žertu ulevil: „Tohle je hodně těžký den, ale...

19. října 2025

Sprint F1 v USA vyhrál Verstappen. Ani jeden McLaren po nehodě nedokončil

Úřadující mistr světa Max Verstappen z Red Bullu ovládl sprint ve Velké ceně USA vozů formule 1. Nizozemský jezdec vyhrál zkrácený závod v texaském Austinu před Georgem Russellem z Mercedesu, třetí...

18. října 2025  21:11,  aktualizováno  19.10 6:46

Nepřehlédněte

