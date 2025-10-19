První zaváhání přišlo až v semifinále. Beachvolejbalistky zabojují o bronz

V první sadě Maixnerová s Neuschaeferovou, které v předchozích čtyřech zápasech na Filipínách neztratily ani set, dlouho vedly. Finky ale vyrovnaly a bodovým blokem za stavu 20:19 sadu získaly.
Druhý set měl opačný průběh, koncovku tentokrát lépe zvládly šesté nasazené Češky. V tie-breaku Maixnerová s Neuschaeferovou brzy nabraly tříbodové manko. Sice se jim podařilo snížit na 8:9, ale pak definitivně rozhodla pětibodová šňůra finských kvalifikantek.
Maixnerová s Neuschaeferovou zatím mají v první společné sezoně dva cenné kovy z nižší kategorie Futures. V červnu triumfovaly v Messině a vzápětí získaly bronz v Praze.
Tadeáš Trousil s Jiřím Sedlákem se na Filipínách podělili o páté místo.
Plážový volejbal v Nuvali (Filipíny)
Turnaj Pro Tour kategorie Challenge
Ženy - semifinále: