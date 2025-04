„Teď mě ale napadá, že když už je víkendový program vyprodaný, že jsem si zapomněla koupit lístky...“ řekla na čtvrtečním setkání s novináři a obrátila se na pořadatele s prosebnýma očima.

„Nějaké vstupenky jsou ještě na středu a čtvrtek,“ upozornil ředitel turnaje Martin Duka.

„Jen jsem to tak zkusila,“ usmála se. „Jsem ráda, že bude plno. Loni do finálových bojů nikdo z Česka neprošel, a přesto tribuny vrněly, vibrovaly, což je pro sportovce skvělé. Třeba v Číně v pěkné destinaci sedí na tribuně pět a půl lidí a sotva někdo zatleská. To se radujete jen se svou spoluhráčkou. Je to sice dobrý mentální trénink, ale s fandy se hraje lépe.“

V roce 2018 jste se navíc s Markétou Nausch Slukovou radovala z triumfu.

Vyhrát turnaj na domácí půdě, nejen v Česku, ale i v Ostravě, odkud pocházím... Byl to nejemotivnější zážitek za celou mou kariéru. K tomu jsme získaly úžasnou trofej z železných trubek, dodneška ji mám stejně jako helmy, které tady vítězové dostávají. Bohužel rok na to jsme vypadly hned v prvním kole.

Barbora Hermannová (vlevo) a Markéta Sluková se radují z výhry na turnaji v Ostravě. Barbora Hermannová (čelem) má radost ze zisku bodu ve finále turnaje v Ostravě.

S vaší další spoluhráčkou Marii-Sárou Štochlovou jste loni došly do osmifinále.

Ale odehrály jsme jeden geniální zápas, vyřadily jsme Švýcarky z boje o olympijské hry (porazily Anouk Vergéovou-Dépréovou a Joanu Mädeovou 2:0). Atmosféra na hřišti byla tak elektrizující, že nám bylo jedno, kdo proti nám stojí a o co mu jde. Zdejší turnaj mám moc ráda, jezdí sem fanoušci z celé republiky. Jsme celkově volejbalový národ, ať už jde o beach, nebo o šestky.

Jaké to pro vás bude fandit ostatním?

Těším se na to. V minulých letech jsem vždy začala hraním a pak fandila našim klukům. Atmosféra na centrkurtu určitě bude zase vibrující, ať už tam Češi budou, nebo ne. Moc bych si přála, aby tam byli, ať už v holkách nebo chlapech. Věřím, že se turnaj zase povede na jedničku, ve světě je to vyhlášená záležitost. Ráda se přijdu podívat, jak tady ostatní mezi sebou válčí. Ale ani nevím, zda budu mít čas dojet, protože jsem v Praze zaměstnaná.

Čemu se věnujete?

Nechali si mě ve Vysokoškolském sportovním centru Victoria, dělám administrativu. Na turnaj bych si musela vzít dovolenou. Navíc s lidmi ze svazu se domlouvám, že bych pomohla s trénováním mládeže. Nevím, jak to časově bude, ale já se sem dostanu!

Marie-Sára Štochlová nyní hraje s Markétou Svozilovou. Sledujete, jak si vedou?

Jo, v Mexiku jsem je viděla. Ne teda každý zápas, protože tam je časový posun a nechtělo se mi vstávat ve tři ráno. Ale co jsem sledovala, tak hrály hezky. První zápas je vždy takový nervózní, ale pak se rozjely. Mají výhodu, že jsou nově složený pár, takže ještě nemají laťku nasazenou tam, kde by podle jejich výkonu měla být. Hrají tak, aby překvapily, což se může stát třeba v Ostravě. To by bylo fajn.

A třeba by získaly i novou trofej. Co na ni říkáte?

Líbí se mi. Ráda bych si ji potěžkala. Má asi čtyři kila, což je dost. Když někdo cestuje do Brazílie, nebo Kanady, tak to může být zajímavé. Ale odvézt si domu takovou těžkou trofej jsou příjemné starosti.

Autor nové trofeje pro nejlepší týmy turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro 2025 Radovan Šťastný ukazuje, jak lze cenu rozpůlit.

Nemáte nutkání holkám na dálku radit?

To ani ne. Radit ne, je to teprve chvíli, co netrénuju. Ještě v lednu jsem makala naplno. Spíše jsem tam viděla chyby, které jako hráčky vidíme všechny, když se na to díváme zvenčí. U obrazovky jsem byla velice chytrá, ale držela jsem jim palce. Byla jsem za ně nervózní.

Jak se těšíte na mateřství?

Rodičovství moc plánovat nejde. Nám se to povedlo, jak jsme si trošičku přáli. Těším se na tu roli, bude to nové, zajímavé, ale já vlastně nevím. Občas jsem pomáhala sestře s malou neteří Izabelkou. Bylo to hezké, ale měla jsem výhodu, že jsem ji zase mohla vrátit mamince (směje se). Svoje dítě už nikam neodložím, nicméně mám ještě docela čas, takže se mohu nějak připravovat. Stejně si ale myslím, že se na to moc nachystat nejde.

Už máte jasno, zda se ještě naplno k beachvolejbalu vrátíte?

Nedošla jsem do bodu, že bych prohlásila, že teď to už je konečná. Asi i proto, že jsem do ledna naplno trénovala. Mám k těhotenství velký respekt. Nevím, jak to bude vypadat, jak se budu cítit a taky jak bude starost o miminko náročná.

Olympijské hry v Los Angeles v roce 2028 byste stihnou mohla.

To je hrozně daleko, alespoň teď mi to tak připadá. Jsou holky, které se vrátily a za dva roky na beachi ukázaly velké výkony. Možné to je, uvidíme.