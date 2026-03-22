Sestry Pavelkovy vyhrály volejbalový turnaj v mexické Tlaxcale

Autor: ,
  21:24
Anna a Kateřina Pavelkovy porazily ve finále beachvolejbalového Pro Tour Challenge v Tlaxcale litevské sokyně Moniku Paulikienéovou a Ainé Raupelytéovou 17:21, 21:13, 15:11 a v Mexiku si připsaly premiérový triumf na turnaji druhé nejvyšší kategorie. Dosud bylo jejich největším úspěchem na světovém okruhu loňské vítězství na Futures v Praze.

Kateřina Pavelková přihrává na turnaji v Ostravě míč po útoku soupeřek. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Koncovku vyrovnaného prvního setu rozhodly ve vedru dva bloky Raupelytéové za stavu 16:15 pro Litevky. Ve druhé sadě Češky po technickém timeoutu převzaly kontrolu a srovnaly. V tiebreaku česká dvojčata rychle vedla 4:1, ale viditelně unavené litevské olympioničky dokázaly skóre otočit na 11:9. Poté už ale díky výborné obraně bodovaly pouze Pavelkovy.

Dvacetiletá dvojčata, která studují na univerzitě v Austinu, na mexickém písku skvěle zahájily sezonu. Nasazené sedmnáctky v Tlaxcale ztratily v pěti zápasech jen dva sety. Litevkám ve finále oplatily porážku z loňského mistrovství Evropy.

Pavelkovy jsou velkou nadějí českého beachvolejbalu. Z mládežnických evropských šampionátů mají čtyři medaile včetně předloňského zlata z ME do 22 let. Loni členky reprezentačního projektu LA 2028 získaly kompletní sadu cenných kovů na turnajích kategorie Futures. Na Challenge dosud byly nejlépe páté.

Tipsport - partner programu
Chicago vs. NashvilleHokej - - 22. 3. 2026:Chicago vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.48
  • 3.40
  • 10.00
Pittsburgh vs. CarolinaHokej - - 22. 3. 2026:Pittsburgh vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
Živě0:4
  • 300.00
  • 70.00
  • -
Fiorentina vs. InterFotbal - 30. kolo - 22. 3. 2026:Fiorentina vs. Inter //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 13.00
  • 5.20
  • 1.27
Nantes vs. ŠtrasburkFotbal - 27. kolo - 22. 3. 2026:Nantes vs. Štrasburk //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.60
  • 3.50
  • 6.60
Real Madrid vs. AtléticoFotbal - 29. kolo - 22. 3. 2026:Real Madrid vs. Atlético //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 3.90
  • 3.40
  • 2.00
Dallas vs. VegasHokej - - 23. 3. 2026:Dallas vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
23. 3. 00:00
  • 2.18
  • 4.05
  • 2.95
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují

Jak dnes vypadají a čemu se věnují biatlonové hvězdy 90. let.

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

Senzace! Manuel je halovou mistryní světa na čtyřstovce, vylepšila si osobní rekord

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví titul halové mistryně světa.

V pouhých dvaceti letech slaví Lurdes Gloria Manuel famózní úspěch, v Toruni se stala halovou mistryní světa na trati 400 metrů! Ve finále si vylepšila osobní rekord na 50,76 a má první individuální...

Pomáhají charitě, mluví o duševním zdraví i trénují. Co dělají šampionky 90. let

Jak dopadly tenisové hvězdy 90. let?

Devadesátá léta byla v ženském tenisu érou silných osobností, nezapomenutelných rivalit a hvězd, které dokázaly zaujmout na kurtech i mimo ně. Některé působily jako ledově klidné královny, jiné jako...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Skvělý Nečas přihrál na dva góly, Ovečkin slavil 1 000. trefu kariéry

Aktualizujeme
Útočník Brock Nelson z Colorada (vpravo) slaví svůj gól v prodloužení s...

Hokejový útočník Martin Nečas pokračuje v NHL v bodových hodech. Naposledy vyprodukoval dvě asistence u výhry Colorada 3:2 po prodloužení z ledu Washingtonu. Zlepšil se tak na průběžných 86 bodů,...

22. března 2026  20:10,  aktualizováno  21:57

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Šarvátka ve čtvrtfinálovém zápase Sparta - Plzeň

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

22. března 2026  21:53

Teď hrajeme o život, hořekuje Zbořil. Dynamo dalo Kometě lekci z produktivity

Brněnští hokejisté se radují z gólu Adama Zbořila.

Ani třetí zápas čtvrtfinálové série s Pardubicemi hokejistům Komety radost nepřinesl. V domácí Winning Group Aréně podlehli soupeři 2:4. „Nestane se vám každý večer, že je přestřílíte. Musíme být...

22. března 2026  21:43

Šelmy Brno, Liberec a Lvice Praha jsou v semifinále volejbalové extraligy

Radost libereckých volejbalistek. Na snímku Simona Jelínková

Šelmy Brno, Liberec a Lvice Praha postoupily do semifinále extraligy volejbalistek, stačily jim k tomu tři zápasy. Pokračovat bude už pouze série mezi obhájkyněmi titulu z Prostějova a...

22. března 2026  21:37

Basketbalistky nekalkulovaly. SBŠ Ostrava půjde do play off z třetí příčky

Ostravská rozehrávačka Lucie Válková a Cameron Schwartzová z KP Brno se...

DSK Basketball Brandýs, anebo Levhartice Chomutov? O soupeřky pro čtvrtfinále nejvyšší domácí soutěže a také o třetí místo šlo v souboji basketbalistek SBŠ Ostrava a KP Brno v předposledním kole...

22. března 2026  21:35

Nymburk v české lize prohrál potřetí za sebou, tentokrát v Ústí nad Labem

Martin Kříž z Nymburka se dere pod ústecký koš, brání ho David Žikla.

Nymburští basketbalisté se po postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů v domácí soutěži dál trápí. V dohrávce 9. kola nadstavbové skupiny A1 podlehli na hřišti Ústí nad Labem 88:96 a utrpěli už třetí...

22. března 2026  21:32

Halové MS v atletice 2026: program, výsledky, kdy a jak závodili Češi

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví v Toruni titul halové mistryně světa.

Atletický vrchol letošní halové sezony přivítalo Polsko. V Toruni se od 20. do 22. března konalo mistrovství světa, kterého se účastnila i početná česká výprava. Nejvíc se z ní blýskly zlatá...

22. března 2026  21:19

Dělení? Vůbec nevadí! Bronzová Švábíková utíkala za rodiči: Stihli jsme si jen zakřičet

Aktualizujeme
Tyčkařka Amálie Švábíková ve finále halového mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v Polsku Dvě tyčkařky skočily, další v Toruni útočily marně. Výška 480 centimetrů zabrzdila kromě Tiny Šutejové a Molly Cauderyové všechny ostatní atletky včetně Amálie Švábíkové. Česká závodnice ale přesto...

22. března 2026  21:18

Otočila jsem se jen jednou. Dnes mě hlava podržela, jásala třetí Voborníková

JE TO TAM, Tereza Voborníková končí třetí v závěrečném závodě Světového poháru...

Finis coronat opus. Konec korunuje dílo, zní známé latinské rčení. V případě Terezy Voborníkové by tato sezona byla veleúspěšná i bez ohledu na nedělní výsledek. Přesto na Holmenkollenu ozdobila...

22. března 2026  20:37

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Švábíková má bronz z halového MS! Dělí se o něj s dalšími dvěma tyčkařkami

VŠECHNY MÁME BRONZ. Třetí místo v soutěži tyčkařek na halovém MS v Toruni...

Česká atletická výprava získala během posledního dne halového mistrovství světa v polské Toruni druhou medaili, tyčkařka Amálie Švábíková skončila s výkonem 470 cm a předchozím čistým zápisem na...

22. března 2026  20:33

Reitšpies je potřetí českým šampionem ve stolním tenisu, Petrovová slaví poprvé

Českými šampiony ve stolním tenisu se v Českých Budějovicích stali David...

Českými šampiony ve stolním tenisu se v Českých Budějovicích stali David Reitšpies a Nikita Petrovová. Hráč pražského týmu El Niňo ve finále porazil Pavla Širučka 4:0 a v pozici obhájce prvenství...

22. března 2026  20:30

