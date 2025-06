Lurdes Gloria Manuel musí kvůli zranění zadního stehenního svalu odložit vstup do atletické sezony. Juniorská světová a evropská šampionka se koncem června nepředstaví v běhu na 400 metrů na Zlaté...

David Musil se po třech letech vrací z Pardubic do Třince. Dvaatřicetiletý účastník dvou hokejových světových šampionátů měl s Dynamem smlouvu ještě na nadcházející sezonu. Při minulém angažmá...

Během testování před Polskou rallye měl smrtelnou nehodu jedenadvacetiletý italský jezdec Matteo Doretto. Jeho navigátor Samuele Pellegrino byl po středeční havárii převezen do nemocnice na...

Fotbalový reprezentant Vladimír Coufal by mohl pokračovat v kariéře v anglické Premier League. Bude-li chtít. Podle informací serveru Football Insider mají o dvaatřicetiletého obránce zájem Everton,...

Dánský fotbalista Mathias Ross se po konci hostování ve Spartě vrací do istanbulského Galatasaraye. Pražský klub na svém webu oznámil, že neuplatnil opci na přestup čtyřiadvacetiletého stopera.

Sezony ve fotbalových ligách skončily a týmy se pomalu připravují na letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude nejžádanějším...

Česko na ME ve fotbale do 21 let 2025: soupiska, program, vizitky soupeřů

Fotbalové mistrovství Evropy do 21 let startuje na Slovensku 11. června. O den později do turnaje vstoupí česká reprezentace. A hned v prvním souboji narazí na obhájce titulu z Anglie. Program...