Volejbalisté Budějovic jsou výhru od semifinále, Liberec s Aerem vyrovnal

Lídry Jihostroje při výhře 25:17, 25:21 a 27:25 byli stejně jako v úvodním čtvrtfinále univerzál Tomáš Brichta a smečař Josef Leština. Místo zraněného nahrávače Luboše Bartůňka, jenž má podle Deníku problémy s nohou, opět tvořil hru Matěj Emmer. Leština přispěl k vítězství 17 body včetně závěrečných dvou es a byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem, Brichta dal o bod méně.
„Jeli jsme sem se pokusit vyhrát, věděli jsme, že Kladno je doma mnohem lepší, než se ukázalo u nás. Nicméně první dva sety byly úplně v naší režii a koncovku třetího jsme si bohužel zkomplikovali nedisciplinovaností na příjmu. Ale jsem poměrně šťastný, že jsme to dohráli na tři sety, protože prohrát koncovku, pak už to je loterie a do té by se mi určitě nechtělo,“ řekl kouč Jihočechů Zdeněk Šmejkal.
Liberecká Dukla v pondělí promarnila proti Odolene Vodě vedení 2:0 na sety, teď si náladu spravila. Aero podobnou bitvu nezopakovalo, navíc má na marodce australského smečaře Lukea Smitha, jenž se v závěru prvního čtvrtfinále zranil. Hosté v hale Aera uspěli 25:23, 25:18 a 25:20. Série pokračuje rovněž v neděli.
Čtvrtfinále play off volejbalové extraligy mužů
2. zápasy
Kladno - České Budějovice 0:3 (-17, -21, -25)
Odolena Voda - Liberec 0:3 (-23, -18, -20)