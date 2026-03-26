Volejbalisté Budějovic jsou výhru od semifinále, Liberec s Aerem vyrovnal

Českobudějovičtí volejbalisté porazili i podruhé ve čtvrtfinálové sérii Kladno a v neděli mohou zpečetit postup do bojů o medaile. Po domácím pondělním vítězství 3:1 v hale Orlů neztratili ani set. Totéž se povedlo Liberci v Odoleně Vodě a vyrovnal stav série na 1:1.

Lídry Jihostroje při výhře 25:17, 25:21 a 27:25 byli stejně jako v úvodním čtvrtfinále univerzál Tomáš Brichta a smečař Josef Leština. Místo zraněného nahrávače Luboše Bartůňka, jenž má podle Deníku problémy s nohou, opět tvořil hru Matěj Emmer. Leština přispěl k vítězství 17 body včetně závěrečných dvou es a byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem, Brichta dal o bod méně.

„Jeli jsme sem se pokusit vyhrát, věděli jsme, že Kladno je doma mnohem lepší, než se ukázalo u nás. Nicméně první dva sety byly úplně v naší režii a koncovku třetího jsme si bohužel zkomplikovali nedisciplinovaností na příjmu. Ale jsem poměrně šťastný, že jsme to dohráli na tři sety, protože prohrát koncovku, pak už to je loterie a do té by se mi určitě nechtělo,“ řekl kouč Jihočechů Zdeněk Šmejkal.

Liberecká Dukla v pondělí promarnila proti Odolene Vodě vedení 2:0 na sety, teď si náladu spravila. Aero podobnou bitvu nezopakovalo, navíc má na marodce australského smečaře Lukea Smitha, jenž se v závěru prvního čtvrtfinále zranil. Hosté v hale Aera uspěli 25:23, 25:18 a 25:20. Série pokračuje rovněž v neděli.

Čtvrtfinále play off volejbalové extraligy mužů

2. zápasy

Kladno - České Budějovice 0:3 (-17, -21, -25)
Nejvíce bodů: J. Svoboda a Čeketa po 13, Nejman 5 - Leština 17, Brichta 16, Okolič 9. Stav série: 0:2

Odolena Voda - Liberec 0:3 (-23, -18, -20)
Nejvíce bodů: Hladík 15, Heiskanen 9, Patočka 8 - Wiese 17, Mäkinen 12, Kriško 10. Stav série: 1:1

Volejbalisté Budějovic jsou výhru od semifinále, Liberec s Aerem vyrovnal

