Lvi zvítězili v Brně v pěti setech, druhou výhru má ve čtvrtfinále i Karlovarsko

  21:21
Favorizované týmy Karlovarska a Lvů Praha vyhrály v play off volejbalové extraligy i druhé čtvrtfinálové zápasy se soupeři z předkola. Karlovarsko zvítězilo v Příbrami hladce 3:0, zato Lvi museli v Brně absolvovat pětisetovou bitvu. O postupu mohou oba vítězné celky rozhodnout v domácím prostředí v pondělí.

Trojblok Lvů Praha čelí útoku Perugie. | foto: CEV

Karlovarští vítězové základní části sice vstoupili do série s Příbramí prohraným setem doma, ale dalších šest zvládli. Tentokrát měl středočeský celek největší vyhlídky na úspěch ve vyrovnané koncovce třetí sady, ale při druhém mečbolu za stavu 24:25 dostal eso.

Brňané dokázali v domácím utkání s obhájci titulu Lvy odvrátit ve čtvrtém setu dva mečboly a v tiebreaku další tři. Nakonec ale po útoku Jakuba Ihnáta prohráli 16:18 a ztratili i druhý duel.

Českobudějovičtí volejbalisté mohou ukončit čtvrtfinálovou sérii s Kladnem v neděli, kdy se hraje i třetí zápas mezi Libercem a Odolenou Vodou.

Čtvrtfinále play off volejbalové extraligy mužů

2. zápasy

Příbram - Karlovarsko 0:3 (-21, -18, -24)
Nejvíce bodů: Michelau 14, González 10, Nevjadomskyj 9 - Pastrňák 17, Gjorgiev 16, Špulák 10. Stav série: 0:2

Brno - Lvi Praha 2:3 (-18, 22, -23, 26, -16)
Nejvíce bodů: Janků 21, Pražák 18, Římal 13 - Conde 21, Ihnát 18, Trojanowicz 13. Stav série: 0:2

Čechy z tribuny podporoval i prezident Pavel. Kdo další dorazil na zápas s Irskem?

Prezident Petr Pavel

Důležitý barážový zápas Čechů proti Irsku si v pražském Edenu nenechaly ujít tisíce fanoušků ani řada známých osobností. Národní tým z tribuny podpořil prezident Petr Pavel a nechyběly ani další...

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dělají dnes?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Třinec se nadřel, v Hradci si ale zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Aktualizujeme
Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci.

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty play off extraligy. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

27. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:57

Dominantní Lehečka řádil! V semifinále v Miami smetl Filse a zahraje si o titul

Jiří Lehečka slaví postup do finále turnaje v Miami.

Prestižní turnaj Masters v Miami má opět po roce českého finalistu! Na Jakuba Menšíka, který loni dokráčel až k titulu, po parádním výkonu navázal Jiří Lehečka. V semifinále rozebral francouzského...

27. března 2026  21:28

Nůž se zastavil a Vránková improvizovala. Trojitý lutz? Bude to překvapení, smála se

Spokojená Barbora Vránková po volné jízdě na MS v Praze.

Věděla, že se ocitla ve společnosti, kam vlastně úplně nepatří. Že coby 34. žena z mistrovství Evropy bruslí mezi 24 nejlepšími na mistrovství světa. Že na rozdíl od ostatních nemá v repertoáru...

27. března 2026  20:39

Cibulka podepsal v NHL, Edmonton dal obránci Budějovic nováčkovský kontrakt

Obránce Tomáš Cibulka z Motoru České Budějovice.

Hokejový obránce Tomáš Cibulka podepsal v zámořské NHL dvouletý nováčkovský kontrakt s Edmontonem. Smlouva s nedraftovaným držitelem bronzu z juniorského mistrovství světa, který odehrál poslední dvě...

27. března 2026  19:25

Bizarní dojezd E3. Skupina skvěle dotáhla Van der Poela, pak mu darovala výhru

Mathieu van der Poel slaví triumf na E3 Saxo Classic.

Mathieu van der Poel vyhrál po 63 kilometrů dlouhém úniku potřetí za sebou belgický závod E3 Saxo Classic. Jeho další heroický výkon málem zmařila skupinka čtyř pronásledovatelů, která se však...

27. března 2026  19:10

Školní batůžky a černé pásky. Íránci připomněli oběti útoku na dívčí školu

Íránští fotbaloví reprezentanti se školními batůžky, kterými chtěli připomenout...

Íránští fotbaloví reprezentanti nastoupili k pátečnímu přípravnému utkání proti Nigérii s černými páskami na rukávech a se školními batůžky, kterými chtěli připomenout oběti útoku na dívčí školu v...

27. března 2026  18:55

Mrázkovým přiletěla z publika husa. Taschlerovi si tanec užili „megasticky"

Kateřina Mrázková si jede pro husu, kterou jí na led poslal z tribun bratr...

Pražská O2 arena byla v pátek krátce po poledni zaplněná stejně, jako když měl o den dřív nastoupit na led Ilia Malinin. Tentokrát ale fanoušci nedorazili kvůli dalšímu skokanskému představení...

27. března 2026  18:29

Jak korupční kauzu vnímá Polsko? V klubu zjišťují, co se u nás děje, popisuje Přikryl

Tomáš Přikryl z Odry Opole se snaží zblokovat přihrávku ostravského záložníka...

Co se to tam u vás děje? Kdo jsou lidé podezřelí z ovlivňování fotbalových zápasů? I na takové dotazy musel tento týden odpovídat někdejší mládežnický reprezentant Tomáš Přikryl, jenž aktuálně působí...

27. března 2026  18:21

Olympijská šampionka předala cenu Taylor Swift. Zpěvačka ji označila za inspiraci

Olympijská vítězka Alysa Liuová předala Taylor Swift cenu na iHeartRadio Music...

Na první pohled nečekané spojení sportu a hudby nabídlo letošní předávání iHeartRadio Music Awards v Los Angeles. Na pódiu se totiž objevila olympijská vítězka v krasobruslení Alysa Liuová, která...

27. března 2026  18:10

Vingegaard se v Katalánsku dočkal kopce a dominoval. Vede i v celkovém pořadí

Jonas Vingegaard slaví triumf v páté etapě Kolem Katalánska.

Dvojnásobný vítěz Tour de France Jonas Vingegaard vyhrál na závodě Kolem Katalánska náročnou 5. horskou etapu a udělal velký krok k celkovému vítězství. Před závěrečnými víkendovými etapami má dánský...

27. března 2026  18:04

Mrázkovi kousek od desítky, postoupili i Taschlerovi. Praze vládnou Francouzi

Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek během rytmického tance na šampionátu v Praze.

České páry si v rytmickém tanci na MS v krasobruslení v Praze vedly vyrovnaně. Kateřina a Daniel Mrázkovi jsou se známkou 76,74 bodu dvanáctí, Natálie a Filip Taschlerovi získali o 39 setin méně a...

27. března 2026  15:43,  aktualizováno  17:12

