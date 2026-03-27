Lvi zvítězili v Brně v pěti setech, druhou výhru má ve čtvrtfinále i Karlovarsko

Karlovarští vítězové základní části sice vstoupili do série s Příbramí prohraným setem doma, ale dalších šest zvládli. Tentokrát měl středočeský celek největší vyhlídky na úspěch ve vyrovnané koncovce třetí sady, ale při druhém mečbolu za stavu 24:25 dostal eso.
Brňané dokázali v domácím utkání s obhájci titulu Lvy odvrátit ve čtvrtém setu dva mečboly a v tiebreaku další tři. Nakonec ale po útoku Jakuba Ihnáta prohráli 16:18 a ztratili i druhý duel.
Českobudějovičtí volejbalisté mohou ukončit čtvrtfinálovou sérii s Kladnem v neděli, kdy se hraje i třetí zápas mezi Libercem a Odolenou Vodou.
Čtvrtfinále play off volejbalové extraligy mužů
2. zápasy
Příbram - Karlovarsko 0:3 (-21, -18, -24)
Brno - Lvi Praha 2:3 (-18, 22, -23, 26, -16)