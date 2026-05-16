Slávistky porazily Kynžvart a nakročily k zisku házenkářského titulu

Zápas začal neproměněnou sedmičkou domácí kanonýrky Veroniky Vávrové, kterou vychytala Michaela Malá a další možnost jít v prvním poločase do vedení už házenkářky Kynžvartu nedostaly. Slavia, jež v semifinále vyřadila v dramatické sérii mostecké obhájkyně titulu, měla navrch a vybudovala si až pětibrankový náskok.
Při vedení 15:10 se ale pražský stroj zadrhl. Od 27. minuty se na téměř devět minut na přelomu poločasů střelecky odmlčely a Západočešky šestibrankovou šňůrou skóre otočily. Do trháku se ale domácímu týmu jít nepodařilo, soupeř pak zlikvidoval i dvoubrankové manko a sám šel znovu do tříbrankového vedení.
Vávrová třemi góly za sebou od 54. do 56. minuty znovu vyrovnala, ale koncovka vyšla Pražankám. Nejlepší střelkyně Slavie v utkání Angela Jankulovská a po severomakedonské reprezentantce dvěma góly ze hry Tereza Vostárková znovu získaly zpět náskok a domácím už nezbyl na odpověď čas.
Podle Viktorie Pejšové předvedly Pražanky, které Kynžvart porazily poprvé v sezoně, skvělý týmový výkon. „Po přestávce nás trochu vylekala obrana 1 - 5. Na tu je potřeba hodně moc pohybu. To nás trochu trápilo na začátku, že jsme do toho každá chtěla jít sama, ale pak jsme na to přišly, dávaly si to z ruky a šlo to podle našich představ,“ řekla televizi SportyTV osmnáctiletá hráčka.
„Do druhého poločasu jsme vstoupily s lepší obranou, ale kamenem úrazu byly neproměněné šance,“ litovala Vávrová. „I v prvním poločase..., nedaly jsme sedmičky, náskoky z brankoviště. To nás dneska položilo u nás doma,“ řekla autorka šesti gólů. O jeden více, z toho šest ze sedmiček, zaznamenala brazilská spoluhráčka Tauani Schneiderová.
Sérii o třetí místo rozehrál lépe favorizovaný Most. Sesazené obhájkyně prvenství, jež chybějí ve finále poprvé od roku 2013, zvítězily v prvním duelu s Pískem jasně 37:25. O majitelkách bronzu může být rozhodnuto ve středu na jihu Čech, v případě úspěchu domácího Sokola by se hrálo ještě v sobotu v Mostu.
