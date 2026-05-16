Slávistky porazily Kynžvart a nakročily k zisku házenkářského titulu

Autor: ,
  21:29
Házenkářky Slavie vyhrály dramatický první finálový duel nad domácím Kynžvartem 29:27 a jediná výhra je dělí od titulu. Pražanky o jeho zisku budou moci rozhodnout ve středu, kdy budou mít výhodu domácího prostředí. Případný třetí duel by se hrál znovu v Chebu.
Veronika Holečková, Tereza Vostárková a Nikola Melicharová ze Slavie brání ve finále s Kynžvartem, střílí Tereza Filípková. | foto: Slavomír KubešČTK

Zápas začal neproměněnou sedmičkou domácí kanonýrky Veroniky Vávrové, kterou vychytala Michaela Malá a další možnost jít v prvním poločase do vedení už házenkářky Kynžvartu nedostaly. Slavia, jež v semifinále vyřadila v dramatické sérii mostecké obhájkyně titulu, měla navrch a vybudovala si až pětibrankový náskok.

Při vedení 15:10 se ale pražský stroj zadrhl. Od 27. minuty se na téměř devět minut na přelomu poločasů střelecky odmlčely a Západočešky šestibrankovou šňůrou skóre otočily. Do trháku se ale domácímu týmu jít nepodařilo, soupeř pak zlikvidoval i dvoubrankové manko a sám šel znovu do tříbrankového vedení.

Vávrová třemi góly za sebou od 54. do 56. minuty znovu vyrovnala, ale koncovka vyšla Pražankám. Nejlepší střelkyně Slavie v utkání Angela Jankulovská a po severomakedonské reprezentantce dvěma góly ze hry Tereza Vostárková znovu získaly zpět náskok a domácím už nezbyl na odpověď čas.

Kristýna Hejkalová z Kynžvartu střílí na slávistickou bránu.

Podle Viktorie Pejšové předvedly Pražanky, které Kynžvart porazily poprvé v sezoně, skvělý týmový výkon. „Po přestávce nás trochu vylekala obrana 1 - 5. Na tu je potřeba hodně moc pohybu. To nás trochu trápilo na začátku, že jsme do toho každá chtěla jít sama, ale pak jsme na to přišly, dávaly si to z ruky a šlo to podle našich představ,“ řekla televizi SportyTV osmnáctiletá hráčka.

„Do druhého poločasu jsme vstoupily s lepší obranou, ale kamenem úrazu byly neproměněné šance,“ litovala Vávrová. „I v prvním poločase..., nedaly jsme sedmičky, náskoky z brankoviště. To nás dneska položilo u nás doma,“ řekla autorka šesti gólů. O jeden více, z toho šest ze sedmiček, zaznamenala brazilská spoluhráčka Tauani Schneiderová.

Veronika Holečková (vlevo) a Angela Jankulovská ze Slavie se pokoušejí ubránit, prodírá se přes ně Tauani Martinsová Schneiderová z Kynžvartu.

Sérii o třetí místo rozehrál lépe favorizovaný Most. Sesazené obhájkyně prvenství, jež chybějí ve finále poprvé od roku 2013, zvítězily v prvním duelu s Pískem jasně 37:25. O majitelkách bronzu může být rozhodnuto ve středu na jihu Čech, v případě úspěchu domácího Sokola by se hrálo ještě v sobotu v Mostu.

Házenkářská interliga žen – play off

Finále - 1. zápas:
Kynžvart - Slavia Praha 27:29 (13:15)
Nejvíce branek: Schneiderová 7/6, Vávrová 6, Königová, Dresslerová a Filípoová po 3 - Jankulovská 7/3, Vostárková 5/1, Baroňová 4.

O 3. místo - 1. zápas:
Most - Písek 37:25 (19:10)
Nejvíce branek: Šustáčková a Zachová obě 7/2, Jestříbková a Řádová po 2 - Svobodová 6, Korešová 6/5, Holeňáková 5.

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Český útočník Jiří Černoch dotírá na dánského forvarda Phillipa Schultze (72).

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tenistka Sestini Hlaváčková ukázala fotky bez příkras. Být skutečná je víc, napsala

Andrea Sestini Hlaváčková na sociálních sítích otevřeně ukázala rozdíl mezi...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

ONLINE: Česko - Slovinsko 2:2. Národní tým se nečekaně trápí, hraje se prodloužení

Sledujeme online
Český obránce Michal Kempný v souboji s Anžem Kuraltem ze Slovinska

Na úvodní výhru nad Dány chtějí navázat čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa. Ve skupině B ve Fribourgu čelí od 20.20 Slovincům. Národní tým po inkasovaném gólu v první třetině...

16. května 2026  20:02,  aktualizováno  22:34

ONLINE: Švýcarsko - Lotyšsko 4:2. Přeci jen snížení, domácí ale blízko druhé výhře

Sledujeme online
Švýcarští hokejisté se radují z gólu Damiena Riata v utkání proti Lotyšsku.

Tři zápasy skupiny A v Curychu nabízí sobotní program hokejového mistrovství světa. V tom prvním padla Velká Británie s Rakouskem 2:5 a poté Finové porazili 4:1 outsidera z Maďarska. Vše zakončuje...

16. května 2026  22:33

Sudí, katastrofa! Někdo se zbláznil a já to nejsem, zlobil se kouč Dukly Šustr

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly

Když nabroušený Pavel Šustr, trenér fotbalistů pražské Dukly, kráčel na tiskovku po sobotní kalamitě v Teplicích, hlásil do pléna: „Dneska bude legrace!“ A byla.

16. května 2026  22:20

Oznámkujte hokejisty za výkon na MS 2026 proti Slovinsku

Logo portálu iDNES.cz

Dávejte reprezentantům známky jako ve škole, nejlepším jedničky.

vydáno 16. května 2026

Sinner je krok od zisku posledního titulu z Masters, trofej z Říma už drží Svitolinová

Jannik Sinner slaví na turnaji v Římě postup do finále.

Jannik Sinner porazil v dohrávce římského semifinále Daniila Medveděva 6:2, 5:7, 6:4 a prodloužil rekordní vítěznou sérii na turnajích Masters na 33 zápasů. Od premiérového triumfu na domácí akci,...

16. května 2026  17:04,  aktualizováno  21:22

Sportovní duch vítězí, děkuje Ostrava do Teplic. Bez nich by to nešlo, řekl kouč

Transparent ostravských fanoušků během utkání proti Zlínu

Zachmuřené obličeje. Ponurá atmosféra. Nálada ostravských fanoušků před utkáním fotbalistů Baníku se Zlínem nebyla nijak optimistická. Po něm se přece jen trochu usmívali. Šance Ostravanů na záchranu...

16. května 2026  21:05

Pavel odmával triumf Bulegy, fanoušci v Mostě minutou potlesku uctili Holána

Nicolo Bulega slaví vítězství v MS superbiků v Mostě.

Co závod, to výhra. Epická série italského motocyklového fenoménu Nicoly Bulegy se natáhla i v Mostě, jeho rekordní 17. vítězství v řadě a 13. v letošní sezoně v královské třídě mistrovství světa...

16. května 2026  18:53,  aktualizováno  20:31

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi hrají druhý zápas, brankář Dostál nepřijede

Sledujeme online
Úspěšní debutanti na MS, český brankář Josef Kořenář si plácá s obráncem Markem...

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

16. května 2026  20:23

Kanaďané deklasovali Italy, zářil Celebrini. Slováci vstoupili do MS výhrou nad Nory

Kanadští hokejisté slaví gól proti Itálii.

Na olympijských hrách zaujali čtvrtým místem, teď se slovenští hokejisté úspěšně pustili i do světového šampionátu, když ve skupině B porazili Norsko 2:1. Odpoledne pak Kanada předvedla šestigólovou...

16. května 2026  20:14

Artis i Táborsko si zahrají baráž o ligu. Béčko Sparty kleslo na poslední příčku

Quadri Adediran z Artisu Brno slaví gól proti Opavě.

Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali...

16. května 2026  19:27

Manchester City ovládl Anglický pohár, ve finále porazil Chelsea gólem Semenya

Fotbalisté Manchesteru City slaví zisk Anglického poháru po výhře nad Chelsea.

Fotbalisté Manchesteru City ve finále Anglického poháru porazili Chelsea 1:0. Trofej získali po třech letech a poosmé celkově, čímž se v historických tabulkách vyrovnali Tottenhamu, Liverpoolu a...

16. května 2026  19:22

