Provoz Podolí a Nymburku by bez zastropování energií podražil ročně o 50 milionů

Náklady na provoz Plaveckého stadionu v Podolí a Sportovního centra Nymburk by se bez zastropování energií zvýšily o padesát milionů korun ročně. Propočetla to Česká unie sportu (ČUS), která obě střediska provozuje. Zvýšené náklady by představovaly téměř sedminu obvyklého rozpočtu ČUS. V roce 2019, který jako poslední nebyl ovlivněn omezeními kvůli koronaviru, činily celkové náklady ČUS 335 milionů korun.