Úvod plaveckého ME poznamenala porucha mikrofonu, Češky se do vody nedostaly

ME v plaveckých sportech v Budapešti Synchronizované plavání:

Smíšené dvojice - technický program: 1. Gurbanberdijevová, Malcev (Rus.) 91,7963, 2. Garcíaová, Ribes (Šp.) 84,8694, 3. Sportelliová, Ogliari (It.) 77,4281. Skoky do vody:

Smíšená družstva: 1. Rusko (Ilinychová, Kuzněcov, Běljajevová, Minibajev) 431,80, 2. Itálie 428,00, 3. Německo 421,00.