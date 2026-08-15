Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Čejku čeká v Paříži finále krátké polohovky, Liebmann rekordmanem o čtyři sekundy

Autor: ,
  20:45

Německý plavec Johannes Liebmann jako nový světový rekordman | foto: Gonzalo FuentesReuters

Jan Čejka postoupil na polohové dvoustovce do nedělního finále plaveckého mistrovství Evropy. V semifinále opět vylepšil vlastní český rekord z dopoledních rozplaveb o dalších 1,4 sekundy. Tentokrát v Paříži dohmátl za 1:58,33 a obsadil osmé místo.

Čejka, jenž z rozplaveb postoupil jako dvanáctý z redukovaného pořadí, rozjel úvodní semifinálový závod rychle a po motýlkářské i znakařské části vedl. Na obrátce po prsařské padesátce klesl na druhé místo a v závěrečném kraulu si ještě o místo pohoršil. Od druhé příčky znamenající přímý postup ho dělila jediná setina, časem se ale nakonec mezi osmičku finalistů vešel.

Německý plavec Johannes Liebmann triumfoval v závodu na 1500 m volný způsob ve světovém rekordu 14:26,79 minuty. Devatenáctiletý talent ubral v Aquatic Centre v Saint-Denis z dosavadního maxima téměř čtyři sekundy a jako první muž se na této trati dostal pod 14:30. Dosavadní rekord 14:30,67 držel Američan Bobby Finke z olympijského závodu, který se ve francouzské metropoli plaval v La Défense Areně.

Liebmann tak na šampionátu ve velkém stylu završil vytrvalecký double. Ve středu korunoval svůj premiérový pařížský triumf na kraulařské osmistovce evropským rekordem.

Stříbro za Liebmannem získal s odstupem 12,66 sekundy Maďar Zalán Sárkány. Bronz vybojoval další německý reprezentant Oliver Klemet.

Finále na znakařské stovce ovládla v novém evropském rekordu 57,94 domácí Mary-Ambre Moluhová. Na 200 m motýlek získal před domácími fanoušky první kontinentální titul v kariéře čtyřnásobný olympijský šampion a sedminásobný mistr světa Léon Marchand.

Světový rekord na 50 metrů volný způsob

Američanka Kate Douglassová zaplavala světový rekord na 50 metrů volný způsob. Na Panpacifickém šampionátu v kalifornském Irvine dosáhla už v rozplavbě času 23,49 sekundy. O šest setin tak překonala červnový výkon krajanky Gretchen Walshové z Říma.

Douglassová zlepšila světový rekord v kraulovém sprintu podruhé během dvou měsíců. Na mítinku v Indianapolis pětinásobná olympijská medailistka vymazala z čela tabulek Švédku Sarah Sjöströmovou výkonem 23,59, o devět dní později jí rekord vzala Walshová.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Alavés vs. GetafeFotbal - 1. kolo - 15. 8. 2026:Alavés vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.03
  • 13.00
  • 130.00
Plzeň vs. ZlínFotbal - 4. kolo - 15. 8. 2026:Plzeň vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.10
  • 7.80
  • 30.00
Bellucci vs. MenšíkTenis - Dvouhra - 2. kolo - 15. 8. 2026:Bellucci vs. Menšík //www.idnes.cz/sport
Živě4:5
  • 3.85
  • -
  • 1.24
Podbrezová vs. TrenčínFotbal - 4. kolo - 15. 8. 2026:Podbrezová vs. Trenčín //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.20
  • 6.20
  • 12.00
Nosková vs. BoulterováTenis - - 15. 8. 2026:Nosková vs. Boulterová //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.33
  • -
  • 3.22
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Něžná krása v kontrastu skal. Vzpěračky opět nafotily kalendář, myslely i na charitu

České vzpěračky se svým už tradičním kalendářem fotek tentokrát vsadily na téma...

Pro svůj tradiční kalendář tentokrát české vzpěračky vsadily na téma kontrast. Modelem pro rok 2027 stály jedny z nejlehčích i nejtěžších sportovkyň ze špičky letošního a loňského žebříčku. Vznikly i...

Diskvalifikace za sundaný dres i předčasná oslava. Bizarní momenty z ME v atletice

Ikonické momenty z mstrovství Evropy v atletice

Mistrovství Evropy v atletice aktuálně nabízí napínavé souboje o medaile i zajímavé sportovní příběhy. V minulosti prestižní šampionát nabídl také okamžiky, nad kterými zůstává rozum stát i s...

Lyon - Sparta 3:0, sbohem Ligo mistrů. Oslabené hosty dorazily góly po půli

Fotbalisté Lyonu slaví vítězství nad pražskou Spartou v předkole Ligy mistrů.

Od našeho zpravodaje ve Francii Sparťanští fotbalisté si ani letos Ligu mistrů nezahrají. V odvetě 3. předkola prohráli v Lyonu 0:3 (celkově 2:4) po gólech Nuamaha z první půle a Maitlanda-Nilese s Mortonem z poločasu druhého....

KVÍZ: Nablýskané a ikonické. Znáte slavné sportovní trofeje?

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Nablýskané, ikonické a pro většinu nedosažitelné. Každá z nich vypráví jiný příběh. Každá je stejně tak jedinečná jako výkon, který k ní vede. Mají jediný cíl – vzdát hold šampionům a zapsat je do...

Svatba, na kterou se čekalo. Cristiano Ronaldo si vzal Georginu Rodríguezovou

Cristiano Ronaldo se svou partnerkou Georginou na předávání cen Globe Soccer.

Cristiano Ronaldo je ženatý. Portugalská fotbalová superstar si vzala svou dlouholetou partnerku Georginu Rodríguezovou. Pár, který společně vychovává pět dětí, si řekl své ano 11. srpna při civilním...

Czech Tour 2026: Kompletní program, etapy a trasa závodu

Cian Uijtdebroeks útočí ve výjezdu na Pustevny ve 4. etapě Czech Tour.

Největší etapový cyklistický závod v České republice vstupuje do zbrusu nové éry. Letošní 18. ročník Czech Tour se uskuteční od 13. do 16. srpna 2026 a vůbec poprvé bude součástí UCI ProSeries, tedy...

15. srpna 2026  20:54

Čejku čeká v Paříži finále krátké polohovky, Liebmann rekordmanem o čtyři sekundy

Německý plavec Johannes Liebmann jako nový světový rekordman

Jan Čejka postoupil na polohové dvoustovce do nedělního finále plaveckého mistrovství Evropy. V semifinále opět vylepšil vlastní český rekord z dopoledních rozplaveb o dalších 1,4 sekundy. Tentokrát...

15. srpna 2026  20:45

My tě tu nechceme! Juráska kotel Sparty vulgárně urážel, po omluvě mu zatleskal

Matěj Jurásek před sparťanským kotlem.

Jenom to podtrhlo, jak silně nejaktivnější sparťanští fanoušci tohle téma vnímají. Už když záložník Andrew Irving vrátil domácím fotbalistům vedení, kotel místo oslav pokračoval ve vulgárním pokřiku...

15. srpna 2026  18:57,  aktualizováno  20:36

Atletika ONLINE: Velké naděje v akci. Získají Manuel a Vadlejch na ME medaili?

Sledujeme online
Jakub Vadlejch v kvalifikaci oštěpařů na mistrovství Evropy v Birminghamu

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel a oštěpař Jakub Vadlejch se na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu pokouší získat medaili, jejich snažení sledujeme v podrobné reportáži. Mílařka Kristiina...

15. srpna 2026  20:32

Březík ovládl první etapu Barum rallye, Kopeckému vzal šance na úspěch defekt

Adam Březík na trati zlínské Barum Czech Rally.

Adam Březík vyhrál první etapu Barum Czech rallye Zlín a míří za největším úspěchem v kariéře. Jezdec vozu Škoda Fabia RS Rally2 má v čele náskok jen necelých deseti sekund na druhého Poláka Miku...

15. srpna 2026  20:23

Kopecký letos Barum rally nevyhraje. Za rok se do Zlína (asi) vrátí

Jan Kopecký se svým vozem na trati Barum Czech Rally.

Úplně na špici nebyl, přesto se s minimální ztrátou držel nejlepších. A ve chvíli, kdy chtěl zaútočit, přišel nečekaný a nešťastný konec. Dvanáctinásobný vítěz automobilové soutěže Barum Czech Rally...

15. srpna 2026  20:12

Sparta - Teplice 4:1, domácí rozhodli v závěru půle, zářil křídelník Alcócer

Sestřih zápasu
Sparťanský křídelník Josimar Alcócer slaví gól do sítě Teplic.

Sparťanští fotbalisté zvládli i druhý domácí zápas v nové sezoně Chance Ligy. Ve 4. kole porazili Teplice 4:1, když se dvakrát prosadil Alcócer a po jednom gólu dali Guddal s Irvingem. Za hosty po 25...

15. srpna 2026  18:40,  aktualizováno  19:59

Pardubice - Boleslav 1:1, domácí na první výhru dál čekají, radost jim sebral Šubert

Sestřih zápasu
Mladoboleslavský záložník Martin Šubert slaví vstřelený gól.

I po čtvrtém kole nejvyšší soutěže jsou fotbalisté Pardubic bez vítězství. Byť proti Mladé Boleslavi vedli, nakonec se doma musejí spokojit se remízou 1:1. Aspoň však získali první bod v ročníku.

15. srpna 2026  16:37,  aktualizováno  19:18

Slovácko - Olomouc 1:2, trápení domácích pokračuje, Sigmu nakopl gól před pauzou

Sestřih zápasu
Olomoučtí fotbalisté slaví gól na hřišti Slovácka.

Fotbalisté Slovácka se v prvních třech kolech trápili fotbalově i disciplinárně, navíc ani v tom čtvrtém nezazářili. Tentokrát nestačili na Olomouc, které podlehli 1:2. O tříbodový zisk Hanáků se...

15. srpna 2026  16:39,  aktualizováno  19:12

ONLINE: Plzeň - Zlín 2:1, domácí opět vedou, Kabongo proměnil pokutový kop

Sledujeme online
Plzeňský Christophe Kabongo (č. 25) proměňuje penaltu proti Zlínu.

Vyhlásili útok na titul, ale po třech kolech ještě nevyhráli. Fotbalisté Viktorie nutně potřebují vyhrát. Do Plzně přijede Zlín, který ještě nebodoval. Zápas čtvrtého kola nejvyšší soutěže můžete od...

15. srpna 2026  19:06

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Karviná smetla nováčka z České Lípy pěti góly a vévodí druhé lize

Karvinský záložník Radim Breite se snaží získat míč v souboji s vlašimským...

Karvinští fotbalisté zvítězili ve 4. kole druhé ligy na hřišti nováčka České Lípy 5:2. Slezský celek, který byl kvůli korupční kauze vyloučen z nejvyšší soutěže, si připsal třetí výhru a posunul se...

15. srpna 2026  18:13

Špatný start, parádní obrat. Basketbalistky začaly přípravu na MS výhrou se Švédskem

Česká basketbalistka Kateřina Zeithammerová zachraňuje míč ve hře během duelu...

České basketbalistky zdolaly na turnaji v Helsinkách na startu zápasové přípravy na zářijové mistrovství světa v Berlíně Švédsko 75:63. Nejlepšími střelkyněmi vítězek byla shodně se 13 body Julie...

15. srpna 2026  18:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×