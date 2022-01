Kraulařka Seemanová je nejlepší českou plavkyní roku 2021

Tehdy byla korunována jako dvojnásobná vítězka z mládežnické olympiády. V roce 2019 ji na trůnu vystřídala znakařka Simona Kubová, loni si Seemanová jednoznačně vzala korunu zpět. Vrátila Česko na medailové pozice na evropských šampionátech i do finále OH. Šestým místem v Tokiu se postarala o nejlepší umístění českého plavce pod pěti kruhy do dvou pátých místech prsaře Daniela Málka v Sydney 2000.

Za Seemanovou skončila v bazénovém plavání druhá další svěřenkyně trenérky Petry Škábové Kristýna Horská, třetí byl Jan Čejka a čtvrtá šestinásobná královna Kubová.

V dalších olympijských sportech byl při dnešním galavečeru oceněn dálkový plavec Matěj Kozubek, skokan do vody Michal Navrátil a synchronizované plavkyně Karolína Klusková s Alex Lucií Hrazdírovou.

S plaveckou kariérou se rozloučila motýlkářka Lucie Svěcená i čtyři nedávní reprezentační trenéři včetně Vlastimíra Perny a Josefa Nalezeného.