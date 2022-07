Juniorský mistr Evropy Gracík: Stovka mi vyšla až nečekaně

Sedmnáctiletý Gracík, student Sportovního gymnázia, kterého v SCPA Pardubice trénuje Martin Kratochvíl, v rumunském Otopeni dosáhl na zlato z motýlkářské stovky časem 52,69, pro stříbro z padesátky si pak dohmátl za 23,94.

„Na mistrovství jsem jel s cílem, udělat si co nejvíce osobních rekordů. Na medailové umístění jsem samozřejmě pomýšlel, nicméně každý osobák by pro mě znamenal úspěch. Co se týče mých finálových účastí, tak je to padesát na padesát. 100 metrů motýlkem mi vyšlo až tak, že jsem to nečekal. To, co jsem si naplánoval, se mi povedlo. Výsledný čas pod 53 vteřin mě rozhodně překvapil,“ rekapituloval Gracík.

Výkon na poloviční trati ho však neuspokojil, výsledný čas jej - navzdory radosti ze druhého místa - zklamal.

„Nebudu se na nic vymlouvat, nevyšlo mi to podle představ. Ale beru to sportovně, dal jsem do toho 130 procent a to je to důležité,“ řekl Gracík.