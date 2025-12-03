Plavec Čejka získal na ME v krátkém bazénu bronz na znakařské dvoustovce

Autor: ,
  19:33aktualizováno  20:00
Plavec Jan Čejka získal na mistrovství Evropy v krátkém bazénu bronz na 200 metrů znak. Vlastní český rekord ze semifinále na šampionátu v Lublinu zlepšil o dalších 34 setin sekundy na 1:49,43. Medaili na této akci vybojoval jako první český muž od roku 2003, kdy v Dublinu získal dva cenné kovy kraulař Květoslav Svoboda. Finále znakařské dvoustovky vyhrál Ir John Shortt v juniorském světovém rekordu 1:47,89.

Jan Čejka překonal na znakařské padesátce český rekord. | foto: ČSPS / Martin Sidorják

Před Čejku se dostal ještě Francouz Mewen Tomac. Čtyřiadvacetiletý český plavec první velkou seniorskou medaili uhájil o pět setin před dotírajícím Britem Lukem Greenbankem. Někdejší juniorský mistr světa i Evropy Čejka potvrdil, že se po změně tréninkového systému a příchodu do skupiny trenéra Toma Rushtona dostává do skvělé formy.

V létě na 200 metrů znak skončil šestý na MS v dlouhém bazénu v Singapuru, na vrcholné evropské akci v krátkém bazénu se dočkal medaile. „Jsem hrozně nadšený, je to úplně skvělé, ale ty nejsilnější pocity teď jsou, že sotva chodím, že mě strašně bolí nohy,“ řekl České televizi. Připustil, že o medaili snil. „Ale věděl jsem, že to bude hrozně těžké, všichni tu plavou hrozně rychle. Jsem strašně rád, že se mi to povedlo,“ radoval se.

Knedla postoupil do semifinále polohovky, v rozplavbách na ME uspěla i Janíčková

Na tomto ME má naplánované ještě znakařskou padesátku a stovku a polohový závod na 200 metrů. Také v těchto disciplínách by si chtěl vylepšit osobní rekordy. „Teď už si to užiju, to hlavní, nejdůležitější mám za sebou, takže paráda,“ poznamenal.

Finále ve středu plaval ještě Daniel Gracík, který byl šestý na 50 metrů motýlek. Časem 22,41 sekundy zaostal o tři setiny za svým českým rekordem ze semifinále. „Samozřejmě škoda, že to nebylo aspoň o něco málo rychlejší než včera, ale pořád si myslím, že můžu být spokojený,“ komentoval svůj výkon.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Kolín vs. PřerovHokej - 28. kolo - 3. 12. 2025:Kolín vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 4.00
  • 1.39
  • 9.50
Pardubice B vs. ChomutovHokej - 28. kolo - 3. 12. 2025:Pardubice B vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 5.60
  • 1.31
  • 6.80
Sokolov vs. TáborHokej - 28. kolo - 3. 12. 2025:Sokolov vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 9.50
  • 1.12
  • 10.00
Slavia vs. TřebíčHokej - 28. kolo - 3. 12. 2025:Slavia vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
Živě1:4
  • 600.00
  • 250.00
  • -
Bilbao vs. Real MadridFotbal - 19. kolo - 3. 12. 2025:Bilbao vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 70.00
  • 17.00
  • 1.03
Wolves vs. NottinghamFotbal - 14. kolo - 3. 12. 2025:Wolves vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
3. 12. 20:30
  • 3.21
  • 3.31
  • 2.42
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Markéta Davidová během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu odstartoval ve švédském Östersundu. Adrenalinové závody potrvají od soboty 29. listopadu a vyvrcholí v neděli 7. prosince. Program, českou nominaci i informace o tom, kde...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Aktualizujeme
Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

3. prosince 2025  17:30,  aktualizováno  20:09

Třinec deklasoval Hradec, Olomouc prodloužila bídnou sérii Vítkovic

Lukáš Nahodil z Olomouce se raduje z gólu.

Souboj týmů, které v extralize zažívají slabší období, vyzněl jasně pro třinecké hokejisty. V dohrávce 7. kola porazili Hradec Králové 6:1. Trvá bídná série Vítkovic. Bez jediného bodu skončily už...

3. prosince 2025  20:06

Plavec Čejka získal na ME v krátkém bazénu bronz na znakařské dvoustovce

Jan Čejka překonal na znakařské padesátce český rekord.

Plavec Jan Čejka získal na mistrovství Evropy v krátkém bazénu bronz na 200 metrů znak. Vlastní český rekord ze semifinále na šampionátu v Lublinu zlepšil o dalších 34 setin sekundy na 1:49,43....

3. prosince 2025  19:33,  aktualizováno 

Seguin má přetržený vaz v kolenu. Zřejmě zmešká zbytek sezony, sdělil kouč Dallasu

David Kämpf z Vancouver Canucks a Tyler Seguin z Dallas Stars bojují o puk.

Hokejisté Dallasu včetně Radka Faksy budou znovu dlouhou dobu bez zraněné ofenzivní hvězdy Tylera Seguina. Rok poté, co musel na operaci s kyčlí, přijde o další měsíce kvůli přetrženému zkříženému...

3. prosince 2025  18:51

Házenkářky prohrály na MS i s Angolou, do čtvrtfinále už projít nemůžou

Česká házenkářka Julie Franková střílí na branku Angoly.

České házenkářky na mistrovství světa v úvodním utkání osmifinálové skupiny prohrály s Angolou 25:28 a ztratily i teoretickou naději na postup do čtvrtfinále. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a...

3. prosince 2025  17:04,  aktualizováno  18:41

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

3. prosince 2025  18:09

Od soudu zpět až do NHL. Osvobozený Hart čekal 682 dní, vítězný návrat ho dojal

ZPĚT MEZI ELITOU. Hokejový brankář Carter Hart se po 682 dnech vrátil do NHL,...

Obránce Shea Thedore proměnil vítězný nájezd, spoluhráči z Vegas ale nejeli za ním. Skoro všichni se vydali netradičně na druhou stranu, kde se radoval Carter Hart. Zdaleka nejen kvůli výhře nad...

3. prosince 2025  18:05

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Markéta Davidová během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu odstartoval ve švédském Östersundu. Adrenalinové závody potrvají od soboty 29. listopadu a vyvrcholí v neděli 7. prosince. Program, českou nominaci i informace o tom, kde...

3. prosince 2025  17:43

Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat

Česká házenkářka Charlotte Cholevová v utkání proti Švédsku,

Mistrovství světa v házené žen v roce 2025 hostí Německo a Nizozemsko. Mezi nejlepší týmy postoupila i česká reprezentace. Hraje se od 26. listopadu, vítěz bude známý 14. prosince. Program turnaje,...

3. prosince 2025  17:28

Německo uspělo s kandidaturou na ženské Euro 2029, šampionát přivítá osm měst

Německá reprezentantka Klara Bühlová (vpravo) v souboji se Španělkou Irene...

Mistrovství Evropy fotbalistek uspořádá v roce 2029 Německo. Země, která je s osmi zlaty nejúspěšnější v ženské kategorii, dostala přednost před kandidaturou Polska a společným projektem Dánska se...

3. prosince 2025  17:25

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Vytrvalostní závod v norské režii, slaví Botn. Z Čechů nejlepší Hornig

Johan-Olav Botn slaví v cíli vytrvalostního závodu vítězství.

První mužský individuální závod sezony Světového poháru ovládl Johan-Olav Botn. Norský biatlonista předvedl ve švédském Östersundu ve vytrvalostním klání bezchybnou střelbu a po triumfech v nižším...

3. prosince 2025  10:46,  aktualizováno  17:20

MS v hokeji do 20 let 2026: program, výsledky, tabulky, Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

3. prosince 2025  16:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.