Čína.
Peking.
A legendární Vodní kostka, modře zářící do noci.
Bazén, kde při hrách v roce 2008 exceloval Michael Phelps a kde padaly světové rekordy.
Tam budou od 1. do 6. prosince bojovat o světové medaile. Tam také vyvrcholí velké putování české reprezentace.
V pondělí začalo. Velká část výpravy se vydala z ruzyňského letiště na aklimatizační kemp v Nan-ťingu, kde se s nimi sejdou i tři velké hvězdy výpravy – Barbora Choupenitch (za svobodna Seemanová), Miroslav Knedla a Jan Čejka.
První dva se nyní připravují na vysokohorském kempu v americkém Flagstaffu, ve výšce 2100 metrů. A Knedla studuje a trénuje na Indiana University a také on tudíž dorazí do Číny z opačného konce planety.
Pro mnohé z týmu je to stále exotická destinace. A záhadná.
Až tak, že Ondřej Gemov při otázce na čínská lákadla s jistou dávkou nadsázky vypálí: „Nejvíc mě zajímá grilovaný netopýr, ze kterého vzešla ta pandemie. Toho bych rád někde na ulici okusil.“
Následovníky při tomto kulinářském experimentu patrně nenajde. Barbora Janíčková, česká rekordmanka na 100 metrů volný způsob, hned ujišťuje: „Nic s nějakými pařátky a nožičkama jíst nebudu.“
Další Barbora – Choupenitch – připomene, že v minulosti měla s čínskou stravou potíže: „Radši se na to dopředu připravím, abych v Pekingu tělo pořádně zásobovala vším, co potřebuje.“
Kolegyně Janíčková se pro změnu připravuje na dlouhé a úmorné cestování na trase Praha – Peking – Nan-ťing. „Kvůli aklimatizaci hodlám v letadle zkusit spát. Mám masku na oči, červené brýle i polštářek na krk, abych všechno zvládla,“ vypráví.
Rovněž mistr Evropy na 50 metrů znak Miroslav Knedla říká: „Na dlouhý let se netěším.“ Zato se těší na cestu z Nan-ťingu do Pekingu rychlovlakem. „Na čínský bullet train jsem vážně zvědavý!“
Stejně jako prsař Matěj Zábojník: „Ze Zlína do Prahy jsem teď jel českými drahami docela dlouho, tak si rád vyzkouším 1000 kilometrů za tři hodiny s maximálně 30sekundovým zpožděním.“
Zpoždění v porovnání s osobními rekordy by poté na šampionátu v Pekingu nejraději nabírali jen minimální, nebo pokud možno žádné.
„Bude to první test před olympijskou kvalifikací, která začne 1. března. Věřím, že jsou reprezentanti dobře připraveni,“ povídá šéf svazu Jakub Tesárek.
Zda po vzoru evropského mistrovství v Paříži bude i tentokrát šampionát pro český tým medailový, trenérka Petra Škábová řešit nechce: „Ještě ani neznáme seznam přihlášených, tak pozice můžeme jen odhadovat. Ale průběh sezony naznačoval velmi dobrou výkonnost všech reprezentantů.“
Limity pro Peking mají tři ženy (Choupenitch, Janíčková, Nabojčenko) a sedm mužů (Knedla, Čejka, Gemov, Foltýn, Netrh, Slavík, Zábojník).
Nejvytíženější by v Pekingu měla být Janíčková, která se kvalifikovala hned v pěti disciplínách a navíc s ní trenéři počítají do českých štafet. „Ale určitě budu jednu disciplínu odhlašovat, buď stovku polohovku nebo padesátku znak,“ uvědomuje si, že nelze zvládnout všechno.
Choupenitch počítá s individuálními starty na 100 a 200 metrů volný způsob a 100 metrů motýlek a tvrdí: „Byla bych spokojená s finálovým umístěním – a aby jich bylo co nejvíc. Ideálně tři.“
Na finále myslí na znaku i Miroslav Knedla, který nyní kromě své parádní padesátky a stovky znak nachází oblibu i ve dvousetmetrové trati.
„Zlato z padesátky na Evropě bylo velmi příjemné, ale pro Američany nemá až takovou váhu,“ povídá student Indiana University. „I když to, že jsem v Paříži porazil i světového rekordmana, mi pořád někdo v tréninku připomíná, což mi dodává i motivaci posouvat se dál. Natrénováno mám. Sice v poslední době dost kašlu, nevím jestli z vody nebo z jakého důvodu, ale to mě nezastaví.“
Jde sice „jen“ o šampionát v krátkém 25metrovém bazénu, ale bude svým způsobem i přelomový, protože poprvé se semifinále uskuteční v deseti drahách a podobně pak i finále. Nové je také pravidlo „divokých karet“ ze Světového poháru, které umožní některým zemím nasadit do disciplíny tři závodníky namísto dvou.
Současně by měl šampionát potvrdit i narůstající konkurenci v bazénu.
„Výkonnostně se momentálně plavání hrozně posouvá nahoru,“ říká znakař Jan Čejka, úspěšný aktér letošního Světového poháru. „S časem, za který bych měl dřív na mistrovství Evropy medaili, jsem letos skončil v Paříži pátý. Ale i to mě nakoplo do dalšího tréninku. Furt jsem hladový po ještě větším úspěchu.“
Peking mu nabídne další příležitost, jak zviditelnit sebe i českou výpravu.
O což se Barbora Janíčková pokusí i vizuálně. Stačí pohlédnout na její nehty, které si ozdobila nejen českou trikolórou.
„Mám na nich i české cibulákové vzory, které zároveň odkazují i na Čínu, jak mi vysvětlila mamka,“ ukazuje. „Chtěla jsem něco tradičního a slečna manikérka to zvládla na výbornou. A nehty jsou krátké, takže při dohmatu drží v pohodě.“