Plavci v nouzovém stavu tápou: Kde budeme trénovat?

„A to je větší problém než Velká cena,“ řekl Jan Pala, předseda a trenér KPS Ostrava. „Ještě ale máme nějaké možnosti, protože co vím, tak zatím jsou otevřené bazény v Opavě, Bohumíně a Havířově, takže velmi zúžená skupina našich dorostenců zatím jezdí do Opavy.“

Palovi se podařilo předjednat, že mladí plavci by od pondělka mohli trénovat v Bohumíně. „Tam zrušili plaveckou školu, takže dopoledne je bazén prázdný. Pokud to vyjde, budeme tam děti vozit autobusem.“

Ostravští plavci se snaží výpadky bazénů řešit suchou přípravou. „S dětmi se budeme snažit hrát různé hry a sportovat, protože pokud bychom je nechali doma, zamrzli by u počítačů a po třech týdnech by zjistili, že pohoda je skvělá,“ uvedl Jan Pala. „Pak by se mohlo stát, že v září by k nám do oddílu přišlo o třetinu méně dětí, neboť na plavání zanevřou. Takže se snažíme udržet je v nějakém režimu.“

Zástupci plaveckého svazu až do odvolání zrušili všechny soutěže. Neuskuteční se ani finále mistrovství republiky družstev, které mělo být tento víkend v Pardubicích a na němž měly plavkyně KPS Ostrava bojovat o medaile.

Ostravští plavci měli v pondělí zamířit na soustředění na Kypr. Ale neletí.

„Museli jsme to zrušit. Nemohu si vzít na triko takový risk, že bychom tam třeba někde museli zůstat,“ řekl plavecký trenér Libor Kohut. „Doufali jsme do poslední chvíle, že odletíme. Teď nevíme, co bude, ale snažíme se to řešit. Stále hledáme, kde by se dalo plavat, ale moc toho není. Současná situace dolehne na celý sport. Vrcholné domácí i světové soutěže budou poznamenány nejen ztíženou přípravou, ale i tím, zda se ještě vůbec budou konat.“

Co s tím?

„Třeba plzeňští plavci mají povoleno trénovat na tamějším uzavřeném bazénu, ale nám to umožněno nebylo,“ odpověděl Jan Pala. „Nikdo neví, jak se bude plavecká sezona vyvíjet. Náš hlavní cíl je udržet tým pohromadě, aby se nerozpadl. Je jasné, že se to projeví na výkonnosti závodníků, ale až se vrátíme do bazénu, tak věřím, že se společnými silami zase dostanou na svou původní úroveň.“

Jak se zdá, plavcům nezbývá než čekat, až se oteplí a budou moci vyrazit na otevřené vodní plochy... „Jsme připraveni využít jakékoli možnosti,“ podotkl Jan Pala.