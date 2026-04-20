Seemanová překonala zranění, návrat po dlouhé pauze oslavila splněným limitem

Jiří Seidl
  9:47
Cíl splněn, navíc při první příležitosti. Reprezentanti Barbora Seemanová a Jan Čejka pokořili na Velké ceně Ostravy v plavání limity na mistrovství Evropy, které bude v srpnu v Paříži. Celkovými vítězi mítinku se stali Seemanová za kraulovou dvoustovku (1:58,06) a Francouz Damien Joly za výkon na 1500 metrů volným způsobem (15:22,30).
Barbora Seemanová po doplavání závodu na Velké ceně Ostravy.

Barbora Seemanová po doplavání závodu na Velké ceně Ostravy. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Barbora Seemanová se chystá na start na Velké ceně Ostravy.
Barbora Seemanová na trati 200 metrů volný způsob na Velké ceně Ostravy.
POSEDLOST. Plavkyně Barbora Seemanová má trenérku, kterou rituály úplně...
Česká plavkyně Barbora Seemanová coby host budějovického olympijského festivalu
25 fotografií

„Bylo fajn být po dlouhé době na závodech v Česku a navíc jsem splnila cíl, pro který jsem sem jela,“ pochvalovala si závodnice pražského Motorletu, která v Ostravě vyhrála všechny disciplíny, do nichž nastoupila. Kromě dvoustovky i 50 a 100 metrů (25,80 a 54,79).

Jejím cílem byl limit na srpnové mistrovství Evropy v Paříži. A ten zaplavala na stovce a dvoustovce. K tomu na obou tratích překonala rekordy Velké ceny Ostravy.

Seemanová přitom závodila poprvé od loňského října.

Barbora Seemanová se chystá na start na Velké ceně Ostravy.

„Ta dlouhá pauza byla bohužel vynucená zraněním,“ podotkla. „Po takové době se člověk vždycky hůř vrací, je to náročnější, takže jsem ráda, že jsem uspěla.“

A vrátila se ve formě.

„No, vrátila jsem se, to je asi nejdůležitější, co mě teď zajímá,“ namítla. „Teď budeme dál trénovat, ještě máme tři měsíce do šampionátu.“

Jan Čejka se chystá na start na Velké ceně Ostravy.

Pardubický Čejka má limit po výhře na 200 metrů znak časem 1:58,79 minuty, což je rovněž nový rekord mítinku. Kromě toho vyhrál i stovku (55,14) a na poloviční trati byl druhý (25,93) za Jakubem Janem Krischkem ze Slezského plaveckého klubu (25,89).

Připustil, že se mu ulevilo, že už má limit.

„Minulý týden na závodech ve Švédsku jsem plaval o něco rychleji, takže jsem doufal, že k němu budu o něco blíže, ale je to limit, takže se v klidu mohu připravovat na hlavní část sezony,“ usmál se Čejka, který potřebný čas zvládl už na mítinku ve Stockholmu, leč tamější závod neměl nahlášený pro plnění limitů.

Jan Čejka po doplavání závodu na Velké ceně Ostravy.

Se svými ostravskými starty byl vesměs spokojený: „Jen v té padesátce, v níž jsem byl druhý, jsem doufal, že pojedu trošku rychleji, ale stovka i dvoustovka mi vyšly.“

Většina reprezentantů o víkendu závodila v norském Bergenu. Proč si Seemanová a Čejka vybrali Ostravu?

„Seděla mi nejlépe, pokud jde o plány na tuto sezonu,“ odpověděla nejlepší česká plavkyně posledních let.

Barbora Seemanová na trati 200 metrů volný způsob na Velké ceně Ostravy.

„V rámci nominačních kritérií máme povinný start na jednom ze závodů Českého poháru, a tak jsme si s trenérem vybrali Ostravu,“ vysvětlil Čejka.

Společně se Seemanovou se nyní už oba mohou v klidu připravovat na evropský šampionát. Limity totiž splnili hned při první příležitosti.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Svrčina vs. VasilevTenis - - 20. 4. 2026:Svrčina vs. Vasilev //www.idnes.cz/sport
20. 4. 13:00
  • 1.09
  • -
  • 5.80
Artis Brno vs. TáborskoFotbal - 24. kolo - 20. 4. 2026:Artis Brno vs. Táborsko //www.idnes.cz/sport
20. 4. 17:00
  • 1.84
  • 3.53
  • 4.25
Bartoň vs. GalánTenis - - 20. 4. 2026:Bartoň vs. Galán //www.idnes.cz/sport
20. 4. 19:00
  • 1.60
  • -
  • 2.21
Lecce vs. FiorentinaFotbal - 33. kolo - 20. 4. 2026:Lecce vs. Fiorentina //www.idnes.cz/sport
20. 4. 20:45
  • 3.58
  • 3.29
  • 2.16
Crystal Palace vs. West HamFotbal - 33. kolo - 20. 4. 2026:Crystal Palace vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
20. 4. 21:00
  • 2.54
  • 3.46
  • 2.91
Pittsburgh vs. PhiladelphiaHokej - - 21. 4. 2026:Pittsburgh vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
21. 4. 01:00
  • 2.11
  • 4.01
  • 2.97
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Seemanová překonala zranění, návrat po dlouhé pauze oslavila splněným limitem

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.