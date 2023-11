Vánoční cenu plavců ve Zlíně ozdobí start olympionika Knedly

„Padesátku letos vynecháme,“ prozradil Zdeněk Kasálek, Knedlův trenér v Plaveckém klubu Zlín.

Hlavní disciplínou českého reprezentanta na Vánoční ceně bude znakařská stovka, na které se kvalifikoval na letní hry do Paříže, a dvoustovka. Jako doplňkové disciplíny si vyzkouší 50 metrů motýlka a prsa.

„Jsou to pro nás přípravné závody před mistrovstvím Evropy v krátkém bazénu,“ zmínil Kasálek první velkou akci zlínského maturanta mezi dospělými.

Medaile zatím sbíral na mládežnických šampionátech, se kterými se v září rozloučil v izraelské Netanji ve velkém stylu. Jako druhý český plavec dosáhl na juniorský titul ze světového šampionátu, když opanoval padesátku znak. Na dvojnásobné vzdálenosti dohmátl druhý a hlavně v semifinále časem 53,28 vteřiny výrazně vylepšil seniorské české maximum a zajistil si s předstihem nominaci na olympiádu.

„Ve Zlíně to ale na český rekord nebude. Do závodu jde z plného tréninku a po krátkém odpočinku poté, co bral antibiotika,“ podotkl Kasálek. „O nejlepší časy Vánoční ceny by se ale mohl pokusit.“

Jeho největším konkurentem bude reprezentační kolega Jan Čejka.

Knedla cílí na evropský šampionát v krátkém bazénu za dva týdny v Rumunsku, kde poplave padesátku znak a polohový závod na 100 metrů. Dvojnásobná polohovka je jeho druhou disciplínou a také v té by chtěl startovat pod pěti propletenými kruhy.

„Svět je o dvě vteřiny dál než náš český rekord, což je poměrně hodně. Mirek ale ví, kde má rezervy, a splnění limitu předem nevzdáváme,“ ujistil jeho trenér.

Po mistrovství Evropy ho čeká ještě domácí šampionát, kterým Knedlovi skončí krátká zimní sezona. V novém roce se už bude chystat na olympijské hry. Ještě předtím bude debutovat na seniorském mistrovství světa v dlouhém bazénu v Kataru. Přípravu na vrchol kariéry naruší jen květnové maturity na zlínském gymnáziu.

„Tím, že má splněný limit, můžeme přípravu ladit vyloženě na olympiádu,“ pochvaluje si Kasálek před Vánoční cenou s pořadovým číslem 59.

Páteční program startuje v 16 hodin, v sobotu začíná finálový blok v 17 hodin a v neděli v 16 hodin. Ostrá konkurence se čeká především mezi prsaři v čele s českým reprezentantem a zlínským odchovancem Matějem Zábojníkem.