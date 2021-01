Američtí plavci budou mít kvůli koronaviru rozdělenou kvalifikaci do Tokia

První kvalifikační kolo se v Omaze uskuteční od 4. do 7. června. Závěrečná fáze bude následovat 13. a 20. června, kdy byla původně plánovaná kompletní olympijská kvalifikace.

Dějiště je tradiční, o olympiádu zde američtí plavci bojovali už před Pekingem 2008. Na začátek června sem byl plánovaný testovací závod, což federaci pomohlo při rozhodování o rozdělení kvalifikace.

Minulý týden výkonnostní požadavky pro účast v olympijské kvalifikaci splnilo přes 1300 amerických plavců. V každé disciplíně bude do druhého kola nasazeno 41 závodníků. Z první fáze postoupí po dvou plavcích na disciplínu. Mělo by to znamenat kolem 700 účastníků v každé fázi, což je polovina ve srovnání s běžnou olympijskou kvalifikací. Díky tomu budou účastníci v areálu snáze dodržovat rozestupy a další opatření.