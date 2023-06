Ostravští plavci cílí na český rekord ve sprinterské štafetě

Silnou trojici ostravských plavců tvoří Roman Procházka, Tobias Kern a Ondřej Slavík. A kdo k nim?

V pátek na mistrovství republiky v Praze na rekord zaútočí společně se sedmnáctiletým Samuelem Čihulou. „A v budoucnu by kluky mohl doplnit i Milan Semera,“ dodal Libor Kohut. „Jsem rád, že máme tak silnou tréninkovou skupinu a že s takovými kluky mohu trénovat. Věřím, že český rekord překonáme,“ prohlásil Roman Procházka.

„Při každém tréninku, při každé sérii jedeme naplno. To, že každý den spolu soupeříme, nás všechny posouvá dál. Podporujeme se i psychicky,“ uvedl Tobias Kern, který se specializuje na motýla.

„Plavání je individuální sport, v závodě je každý sám, ale v tom, jak se společně připravujeme, je týmový,“ podotkl Roman Procházka. „Je důležité, že pracujeme společně a se stejným trenérem. Troufám si říct, že jsme nejlepší sprinterská skupina v Česku. Takovou tady už dlouho žádný klub neměl.“

Roman Procházka přišel do Ostravy z Bruntálu. Tobias Kern začínal s plaváním v Opavě, Samuel Čihula v Liberci a Ondřej Slavík v Jihlavě.

„Kluky a trenéra Kohuta jsem poznal na reprezentačním soustředění juniorů,“ popsal Slavík svou cestu do ostravského klubu. „Bavilo mě to s nimi, líbí se mi, jak se podporují. Žasnul jsem, jak to tady funguje. V Jihlavě mi chyběla větší konkurence, většinou jsem musel trénovat jen s holkama.“ Libor Kohut si váží Slavíkova rozhodnutí jít do Ostravy. „Také pro to, že u nás dojíždí na sportovní gymnázium přes půl města, zatímco kdyby zůstal v Jihlavě, měl by ho pět minut od svého bydliště,“ uvedl trenér. „Těší mě, že mohu takové kluky trénovat.“

Bojovat o český rekord je fajn, ale co uspět v Evropě? „Kromě Romana jsou ostatní dorostenci a junioři, ale pokud vydrží dva roky, mohli bychom mít v budoucnu na mistrovství Evropy silnou štafetu,“ podotkl Libor Kohut. „I kdyby v ní od nás byli dva tři plavci a další z jiných oddílů.“

Kohut je přesvědčený, že Kern, Slavík i další mladíci v klubu mají obrovský prostor ke zlepšení. „Důležité je, že se nespokojí s tím, aby byli nejlepší v rámci republiky, přejí si uspět i v Evropě,“ řekl trenér. „Musejí ještě zabrat v technice, síle, ale i na startu a v obrátkách. Pokud se jim to povede, mohou z nich být plavci evropského formátu.“