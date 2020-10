Zlatí plavci plzeňské Slávie. Šefl se loučil, zářila Horská

Šefl, který míří po dlouhých letech v Plzni do Ústecké akademie plaveckých sportů, se rozloučil titulem. A ke zlatým medailím týmu pomohl třemi individuálními (50 a 100 m volný způsob a 100 m motýlek) a jedním štafetovým prvenstvím na 4x100 m volný způsob.

„Moc jsme chtěli vyhrát a poprvé v historii klubu jsme to dokázali. Jsem na všechny kluky strašně pyšný,“ prohlásil třicetiletý Šefl.

Dvě vítězství pro Plzeň přidal na kraulových tratích 400 a 800 metrů jeho parťák Ondřej Gemov. Slávie nasbírala 421 bodů, ale těžkého soupeře měla zejména v domácím týmu SCPAP Pardubice, který táhla dvojice Jan Čejka - Pavel Janeček. Ale jejich tlak ustála, za domácím výběrem skončila nakonec jen s čtyřbodovou ztrátou Kometa Brno.

Královnou šampionátu se ale stala hned při svém prvním startu za Slávii Horská. Ta dohmátla jako první na 100 a 200 m prsa a v polohovkách na 200 a 400 metrů. Čtyř individuální vítězství rozšířila ještě o dvě výhry v polohové a kraulové štafetě na 4x100 metrů.

Jan Šefl v rozplavbě na 100 metrů motýlek.

„V novém týmu se mi plave skvěle. Líbí se mi jeho silný týmový duch a je radost s takovým mančaftem plavat. Všichni do závodů dali maximum, moc si je užívali, a to je hlavní. Přesně o tom týmové závody jsou,“ radovala se Horská.

Ve dvou disciplínách pokořila bodovou hranici 800 bodů. Na 200 metrů prsa za čas 2:29,18 získala 810 bodů a na krátké polohovce vyplavala 807 bodů časem 2:15,46. „Časy nad 800 bodů jsou podle mě už na kvalitní úrovni. Proto jsem ráda, že jsem takových výkonů dosáhla už teď na začátku sezony, a hlavně po dlouhé koronavirové krizi,“ konstatovala Horská.

Poslední měsíce jsou pro ni důležitou křižovatkou v kariéře. Vedle přestupu z Bohemians do Plzně změnila i trenérské vedení, když se připravuje s Petrou Škábovou. „Sedly jsme si jak lidsky, tak tréninkově. I když to se mnou občas nemá lehké, vždy se ze mě snaží vytáhnout to nejlepší a kupodivu se jí to skoro vždycky povede.“

I Šefl má před sebou novou výzvu. „Na stole ležely dvě možnosti. Skončit jako dopingový hříšník s průměrnými časy a zahodit vše, co jsem do plavání vložil,“ připomněl plzeňský rodák tři roky starý trest za stopové množství kokainu v těle. „Nebo pokračovat a makat, byť za nový oddíl a v novém prostředí. To jsem zvolil. Odstěhoval se z Prahy, opustil zajímavou práci a plácnul si s Ústím, které mi dává senzační podmínky a hlavně klid,“ vysvětlil.

A loučil se jako šampion.