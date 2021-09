Kubová pomohla týmu Energy Standard v soutěži ISL ke třetí výhře

Při třech individuálních a dvou štafetových startech nasbírala celkem deset bodů. V sobotu skončila sedmá na znakařské padesátce a pak nastoupila v polohové i kraulařské štafetě. V neděli si vylepšila letošní maximum na 100 metrů znak na 57,64 sekundy a skončila pátá, což znamenalo čtyři body pro tým.

Pak poprvé nastoupila do takzvaných skins na 50 metrů, které jsou vyvrcholením každého utkání. Z prvního osmičlenného kola postupují nejlepší čtyři do semifinále a následně nejlepší dvojice do finále.

Ženy tentokrát plavaly znak a Kubová v prvním kole skončila na první nepostupové pozici, i když poprvé letos na ISL zaplavala padesátku pod 27 sekund. Pátá příčka v čase 26,78 sekundy byla ještě poslední bodovaná, hodnocena čtyřmi body.

Víkendové utkání nakonec plavci Energy Standard vyhráli o 21 bodů před výběrem London Roar.