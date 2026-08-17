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Tak se časuje forma! Seemanová a spol. zářili, jde o nejsilnější generaci plavců?

Tomáš Macek
  8:00
Zleva Jan Čejka, Barbora Seemanová, Barbora Janíčková a Miroslav Knedla pózují...

Zleva Jan Čejka, Barbora Seemanová, Barbora Janíčková a Miroslav Knedla pózují na tiskové konferenci před před ME v Paříži. | foto: ČTK

Miroslav Knedla se zlatou medailí z ME v Paříži.
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Dvě zlaté medaile, tři pátá místa, tři další finálové účasti, seriál národních rekordů. Evropský šampionát v Paříži ukázal sílu českého plavání. Ta je nyní taková, že experti dokonce hovoří o nejsilnější generaci v historii. Její hvězdy v minulém týdnu zas a znovu dokazovaly, jak precizně umí načasovat formu.

Měřítkem úspěchu totiž nejsou jen umístění, ale také schopnost předvést své nejlepší výkony sezony na vrcholné akci roku.

Současná velká čtyřka českého plavání – Seemanová, Knedla, Čejka, Janíčková – právě to udělala. Každý z nich navzdory nervově vypjaté atmosféře šampionátu minimálně jednou vylepšil český rekord.

Nade všemi pak čněl vítězný čas Barbory Seemanové na 200 metrů volný způsob: 1:54,38.

Zlepšení rekordu o úžasných 74 setin.

Však také hned jásala: „Nejlepší dvoustovka v mém životě! Extrémně nádherný závod. Nevěřila bych, že mohu jít pod 1:54,5. A že jsem v poslední padesátce předjela Marrit Steenbergenovou (světová rekordmanka na 100 metrů kraul), je pro mě neuvěřitelný úspěch.“

Ocenila ho také Britta Steffenová, někdejší královna sprinterských tratí a nyní komentátorka ARD: „Barbora má neuvěřitelně silný a efektivní záběr nohama, který si dokáže pošetřit na samotný závěr. Zatímco ostatní soupeřky ke konci tuhly, ona dokázala zrychlit.“

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Podobně ji velebil Craig Lord, oceňovaný plavecký expert a šéfredaktor webu State of Swimming: „Způsob, jakým Seemanová dokáže kontrolovat tempo na dvoustovce, z ní dělá jednu z takticky nejvyspělejších plavkyň v Evropě. Její návrat po zimních potížích a okamžité pokoření rekordu šampionátu ukazuje, že v evropském kraulovém sprintu momentálně nemá konkurenci.“

A ve světě? V tabulkách sezony ovládaných Australankami je šestá, 58 setin za třetí příčkou. Ovšem obrovské letošní zlepšení ukazuje, že na cestě k vysněné medaili z olympijského Los Angeles 2028 kráčí 26letá žena správným směrem.

Po hrách v Paříži, kde dohmátla na dvoustovce šestá, omezily její kariéru další zdravotní problémy. Na podzim 2024 ji zranění kotníku donutilo zrušit start na MS v krátkém bazénu. Vleklé zranění si vyžádalo přerušení přípravy i o rok později, pět měsíců nezávodila, zimu věnovala rekonvalescenci, s koučem Tomem Rushtonem upravovali tréninkový plán, aby limitovali riziko.

Rushton později vyzdvihl: „Nejdůležitější bylo, aby se stoprocentně doléčila a vrátila v plné síle a bez bolesti. To se povedlo.“

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Právě přestup od trenéra Luka Gabrila k Rushtonovi byl jednou ze změn, pro něž se Seemanová v posledních dvou letech rozhodla. V soukromém životě současně vytvořila pár – letos doslova zlatý – se šermířem Choupenitchem, přičemž oba přebrali do svých rukou i správu vlastních marketingových a finančních záležitostí. V kariéře jako by se myšlením posunula na jiný level, kde víc než na slovo „musíš“ dává důraz na „chceš“.

Senzační zlato Miroslava Knedly z 50 metrů znak v Paříži možná zůstalo nepatrně ve stínu dominance Seemanové na kraulové dvoustovce. Snad i proto, že Knedlova disciplína byla dosud neolympijskou. Což se však na hrách v Los Angeles změní.

Každopádně jeho výkon i čas 24,11 jsou famózní.

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Nejenže dvakrát překonal český rekord. Zároveň ve finále porazil o setinu světového rekordmana, jímž je „neutrální“ Rus Kolesnikov. V letošních tabulkách se Knedla rázem zařadil na třetí místo, za Kolesnikova a Číňana Ťia-jü Sü.

„Šel jsem do finále s tím, že nemám co ztratit. Všechen tlak byl na klucích vedle mě,“ svěřoval se. „Já si to chtěl hlavně užít a zlepšit osobák. Že z toho je zlato a další český rekord, je prostě bonus.“

Skvostně zvládá kritickou fázi kariéry, která semele nejednu českou naději napříč sporty – tedy přechod z mládežnických kategorií mezi dospělé. Ještě v roce 2023 sbíral tituly juniorského mistra světa, v létě 2024 už byl semifinalistou v olympijské Paříži a teď je v 21 letech nejlepší v Evropě.

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Podobně jako Barboře Seemanové jde k duhu práce se zahraničním koučem, Knedla „roste“ pod vedením Raye Loozeho v prestižním centru Indiana University.

Světová konkurence v LA 2028 bude samozřejmě o něčem jiném než ta pařížská evropská, nicméně současnou českou plaveckou generaci zdobí ještě něco, co je i pro boje pod pěti kruhy nesmírně důležité: velká mentální odolnost a víra, že nic není nemožné.

Jak říká Seemanová: „Nikdy jsem to nevzdala. A nakonec jsem našla správnou cestu.“

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