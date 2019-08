Lochte se vrátil k plavání rychlou polohovkou na domácím šampionátu

Na národním šampionátu by se Lochte měl ještě představit na tratích 100 metrů motýlek, 100 a 200 metrů znak a v polohovce na 400 metrů. Zatím se však nerozhodl, na které disciplíny se před olympiádou v roce 2020 zaměří.

„Neřeším to. Na prvním místě je pro mě rodina a až pak je plavání. Tady jsem chtěl hlavně zjistit, jak na tom jsem v porovnání s ostatními,“ citovala agentura AP čtyřiatřicetiletého Lochteho, který od olympijských her v Riu de Janeiro v roce 2016 neprožíval příjemné období.

Kvůli vymyšlené historce o přepadení během her v Brazílii si totiž dvanáctinásobný olympijský medailista a osmnáctinásobný mistr světa musel odpykat desetiměsíční trest. Loni v červnu pak Lochte dostal zákaz činnosti na 14 měsíců za nepovolenou infuzi.

Vynucenou přestávku mimo jiné využil k protialkoholní léčbě. „Moje žena byla těhotná a já jí musel pomoci. Potřeboval jsem změnu, tak jsem se na šest týdnů přihlásil,“ řekl plavec, jenž od té doby abstinuje a jedinou výjimkou bylo narození dcery, které oslavil sklenkou vína.

„Jsem rád, že jsem tam šel. Teď je ze mě lepší člověk,“ uvedl Lochte, který by se rád kvalifikoval na olympiádu v Tokiu a představil se tak na pátých hrách. „Je to můj velký cíl. Dostat se tam a být na stupních vítězů. Dostal jsem obrovskou chuť do plavání, které mě takhle naposledy bavilo na olympiádě v roce 2012,“ prohlásil.