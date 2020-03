Čeští plavci nemohou do bazénů, mají problém s přípravou na OH

Hledá se řešení, které by jí i dalším elitním českým plavcům umožnilo trénovat.

„Je to velká komplikace, hledáme nějaké možnosti,“ řekl reprezentační trenér Vlastimír Perna. Na vyjednávání se podílí i Český olympijský výbor, je ale potřeba vstřícný postoj ministerstva vnitra. Pak by mohl být případně v omezeném režimu otevřen jeden bazén pro úzkou skupinu plavců.

„Volal mi před chvílí táta, že se zvažuje možnost plavání na Dukle jenom pro plavce nebo ještě třeba pro moderní pětibojaře. Ale bylo by to pouze pro lidi, kteří mají splněno pro olympijské hry nebo mají velkou šanci se na olympiádu dostat. Bylo by to pro pár lidí,“ přiblížila možnou variantu znakařka Kubová.

Vedle ní mají olympijský limit splněný Barbora Seemanová a Jan Micka. Kubová upozornila, že příprava v bazénu je pro plavce nenahraditelná. „My hlavně potřebujeme takzvaný cit pro vodu, který se dá získat jen v té vodě, a prostě plavat. Ta příprava na suchu nám jenom umožní tolik neztratit fyzičku, potřebujeme plavat. Je to pro nás dost čára přes rozpočet,“ konstatovala.

Navíc jsou uzavřené i posilovny, takže se suchá příprava omezuje na běh, kolo a případně běžky, pokud se někde na horách ještě najde sníh. Každý den pauzy je znát.

„My většinou míváme po sezoně volno dva až tři týdny a je to dost významná ztráta. Být týden bez vody, to se ještě docela dá. Ale čtrnáct dní je už poměrně dlouhá doba a o měsíci se vůbec skoro bojím bavit, to by byl strašný zásah do našeho plánu,“ řekla Kubová, která byla v prosinci třikrát pátá na mistrovství Evropy v krátkém bazénu. Právě na měsíc česká vláda nouzový stav a s ním spojená omezení vyhlásila.

Reprezentační kouč pracuje i s variantou odcestování plavců do ciziny. „Pokud by se našlo něco v zahraničí, tak by bylo ideální, kdyby mohli vycestovat do nějaké v uvozovkách bezpečné destinace, kde nebude hrozit ani zhoršení situace. Zatím to řešíme, je to hodně čerstvé,“ doplnil. K případnému odjezdu by ale čeští plavci rovněž potřebovali výjimku, protože vláda dnes českým občanům zakázala vycestovat za hranice.