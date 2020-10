Výjimka? Příprava v zahraničí? Šéf plaveckého svazu hledá cesty z koronakrize

Minimálně na 14 dní jsou zavřena všechna vnitřní sportoviště, včetně hal, bazénů nebo posiloven. Ve venkovních prostorech se pak mohou sportovci připravovat maximálně v šestičlenných skupinkách.

„Samozřejmě je to zase veliká komplikace,“ připouští předseda Českého svazu plaveckých sportů Petr Ryška. „Zavřely se bazény, všechna vnitřní sportoviště. Pro sportovce to není dobré. Tím spíš, že je navíc špatné počasí, takže ani nějaká kondiční příprava venku se moc dělat nedá.“

Jak tuto situaci vnímáte z pozice šéfa českého plavání?

Už na jaře jsme měli přes dva měsíce zavřené bazény a šest týdnů trvalo, než jsme si dokázali vyjednat alespoň Podolí (reprezentace se mohla za dodržení přísných pravidel připravovat ve venkovním vyhřívaném bazéně v pražském areálu v Podolí – pozn. red.). A teď přišlo nové zavření. Zatím jsme to vyřešili aspoň tím, že jsou reprezentace v zahraničí. Senioři byli do včerejška v Šamoríně, než ho Slováci zavřeli. A z něj odlétli na závody do Skopje. Juniory v současné době máme v Polsku, v Zakopaném. A uvidíme, co bude dál. Pokud by to mělo trvat delší dobu, tak se budeme snažit vyjednat nějakou výjimku tady u nás, nebo poslat trénovat reprezentaci aspoň někam ven.

Žádná jednání v tomto smyslu se zatím nevedou? Oslovíte Národní sportovní agenturu (NSA), aby za vás „ztratila slovo“ při komunikaci s ministrem zdravotnictví?

My jsme se o tom s Milanem Hniličkou (předseda NSA – pozn. red.) bavili, ale ne teď, v poslední době. Mám v plánu to do konce tohoto týdne začít řešit.

Zvažovali jste možnost přesunout se na kritické období někam do ciziny?

Jak říkám, dospělí byli v Šamoríně, přes víkend budou na závodech v Makedonii. A já budu muset dořešit, jak to bude dál. Asi vám to ale v tuto chvíli nikdo neřekne. Pokud by to mělo být zavřené na čtrnáct dní, na tři týdny, tak se to dá přežít. Bohužel si myslím, že to bude delší období. Takže to budeme muset řešit nějakou výjimkou tady. Nebo, pokud by nám ji nechtěli dát, se snažit dostat ven. Protože v zahraničí bazény zatím jedou.

Na jak dlouho může zdravý plavec vypadnout z tréninku v bazénu, aby to tělo neovlivnilo a dokázalo se rychle vrátit do předchozí formy?

Záleží, v jakém je to období. Pokud v přípravném, v teple, samozřejmě se dá teoreticky mluvit o delší době. Můžete se třeba připravovat trošku lépe na suchu. Ale pokud je to v předzávodním nebo závodním období, tak by to samozřejmě bylo ještě horší. Ale teď, v současné době, žádné závody bohužel v dohledu nejsou. Aspoň ne na mezinárodní úrovni. Takže se to dá. Ale říkám: výpadky byly už na jaře, teď znovu... Ideální to rozhodně není.

V zimní půlsezoně žádné velké podniky včetně mistrovství Evropy nebo světa už plánované nejsou. Kdy by se měla rozjet nová sezona, případně kdy bude nějaký významný mezinárodní závod?

První závod, který je plánovaný, je jarní mistrovství Evropy, odložené z letoška. Mělo by být v květnu, ještě před olympiádou. Ale uvidíme, jak to nakonec dopadne.