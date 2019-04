Plavec Janeček: Až sezona ukáže, jestli tvrdý dril k něčemu byl

Knížka zabrala hodně času, ale určitě nelituji Co kniha vznikala, už to sice nějaký pátek je, ale dodnes na to plavec Pavel Janeček rád vzpomíná. Přestože přiznává, že mu vzala dost času, který by mohl věnovat třeba právě tomu, o čem se v ní píše. Janeček totiž už nyní patří k těm několika málo sportovcům, kteří se pokusili touto formou předat své zkušenosti ze sportu, které ho dovedly na sportovní vrchol, v jeho případě plavecký. „Rozhodně času stráveného její přípravou nelituji. Naopak jsem rád, že jsem něco takového absolvoval, protože jsem slyšel spoustu pozitivních reakcí,“ říká několikanásobný český plavecký šampion, jenž se spolu s Vladislavem Kučíkem podílel na knize, jež nese příznačný název spojený s náchodským plavcem: Plaveme s Pavlem. S plaváním má Janeček za roky, které se mu věnuje, řadu zkušeností, ale nijak netají, že když šlo ve spojení s tímto sportem o knihu, vstoupil na pole ne právě zorané: „Pro mě to bylo něco naprosto nového.“ Hlavní myšlenka knihy je jasná. Měla by dát začínajícím plavcům, tedy hlavně dětem, návod, jak začít sportovně plavat. „Kdo chce začít, tak se v ní dozví, co všechno je potřeba udělat, aby se zlepšoval, jak trénovat techniku, a také to, co všechno mu člověk musí obětovat, aby dosáhl dobrých výsledků,“ vysvětluje Janeček. Plavecký trénink je sám o sobě hodně náročný, ale kniha ho zájemcům přibližuje zábavnou formou. „Knížka by měla děti bavit a jsem rád, že jsem se na tom mohl podílet a podpořit tím sport jako takový. Díky svým výsledkům můžu děti nasměrovat ke sportu, což je super. A navíc jim poradit, co mají dělat a jak,“ uvedl její spoluautor.