Zakázaná látka v kořence. WADA mlčela o pozitivních testech čínských plavců

Sotva utichly emoce po rozhodnutí v dopingové kauze ruské krasobruslařky Kamily Valijevové, otřásá sportovním světem další skandál. Tentokrát mnohem rozsáhlejší. A to v okamžiku, kdy zbývá jen pár týdnů do zahájení pařížských olympijských her.