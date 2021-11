Už zase plavu. A ráda. Horáková chce pomoci sestře a vyhlíží šanci v armádě

Když před dvěma lety opouštěla Tereza Horáková svět závodního plavání, zdálo se, že ji absolutně nic nemůže přesvědčit, aby svoje rozhodnutí vzala zpět. „Už se nevrátím. V bazénu mě nic nedrželo, na tréninky jsem chodila s odporem,“ tvrdila tehdy.



Jenže.

Zhruba před měsícem se situace změnila a čtyřiadvacetiletá jihlavská rodačka ohlásila návrat. „Tak trochu se mi zastesklo,“ přiznává. „Navíc mě k tomu návratu hodně motivoval trenér Vejnar. Nebo by se spíš dalo říct, že donutil,“ dodala s úsměvem.

Tereza Horáková

Nebýt toho, že jste se začala smát, jsem si už skoro představovala určitou formu vydírání...

(směje se) On mě ale donutil svým motivačním proslovem, který velmi dobře ovládá.

Očima trenéra Libor Vejnar k návratu Terezy Horákové „Tereza byla za poslední roky nejúspěšnější závodnicí jihlavského klubu. Například v roce 2016, kdy byla její kariéra na vrcholu, se stala trojnásobnou mistryní republiky. Následně vyhrála i závody v Berlíně a v Grazu, měla na to plavat ve finále na mistrovství Evropy. Tehdy jsem si říkal, že je ideální kandidátkou, aby mělo jihlavské plavání po letech zase svoje zastoupení na letních olympijských hrách. Naposledy se tam podíval Tomáš Fučík. Jenže přišly nějaké externí faktory - škola a osobní záležitosti, takže plavání už nebylo na předním místě. A já, když jsem k ní teď mluvil, jsem jí říkal, že bych chtěl, aby jednou odcházela jako skutečná závodnice. Aby každý věděl, že končí kariéru skvělá plavkyně. Navíc má u nás mladší sestru Sabinu, která je trojnásobnou vítězkou poslední olympiády dětí a mládeže a Tereza je pro ni velký vzor. Holky by si tak mohly vzájemně hodně pomoct.“

A jak dlouho jste odolávala?

Řekla bych, že mluvil asi půl hodiny. Navíc se k němu přidala moje mladší sestra Sabina s tím, že by to bylo super, protože bychom na závodech mohly spát v jednom pokoji. Byla z toho tak nadšená, že jsem prostě musela souhlasit. A když pak začala i mamka, bylo definitivně rozhodnuto.

Kdy jste tedy znovu zamířila do bazénu na trénink?

Je to asi měsíc zpátky. Pan Vejnar mi řekl, že aspoň tři nebo čtyři tréninky bych měla zvládat stejně jako předtím. Většinou si tedy dám den posilovnu a pak chodím další čtyři dny do bazénu.

Jaký to byl pocit, pustit se po dvou letech zase do trénování?

Napoprvé hodně zvláštní, jako bych snad předtím ve vodě nikdy nebyla. Prostě jako začátečník. Ale po dvou týdnech jsem se začala cítit lépe.

Automatismy naskočily v plné verzi?

(usmívá se) Přesně tak, návyky se vrací. Začínám vodu znovu vnímat a lepší se i rychlost.

Ani na chvilku se neobjevila nechuť, která vás před dvěma lety od plavání odvedla?

Ne, teď už je to v pohodě, zase plavu ráda. Snažím se věnovat plavání znovu hodně času.

Předtím jste se od závodního plavání úplně odstřihla, nebo jste občas jela povzbudit sestru? Mimochodem, o kolik je mladší?

O deset let. A ano, snažila jsem se jezdit na závody s ní. Fandit, ale také jí poradit, co dělá špatně, aby na tom zapracovala.

A brala si vaše slova k srdci?

Poslouchala. A to i ve chvíli, když třeba zrovna měla špatnou náladu. Řekla bych, že to zvládá moc dobře. Celou dobu jsem se snažila ji motivovat.

Teď už od vás zase bude moct spoustu věcí odkoukat přímo v bazénu. Jaké závody budou vaše první po návratu?

V Brně. Na start se postavím už tuhle sobotu.

Zkuste si tipnout, jak dopadnete?

Jelikož mi trenérka Alena Nývltová nahlásila časy, které jsem plavala v roce 2019, tak jsem sama hodně zvědavá, jak to dopadne. (směje se)

Takže se s plány budete držet spíš při zdi?

Vnímám to tak, že to zatím z mé strany není ono, ale zase ani ne úplně špatné.

To znamená, že nějak jste se během těch dvou let musela udržovat v kondici...

Chodila jsem právě za Alenkou a cvičily jsme. A když pak všechno kvůli covidu zavřeli, tak jsme aspoň běhaly.

Jihlavské plavecké sestry Tereza Horáková (vlevo) a Sabina Horáková

Jedním z důvodů, proč jste tehdy plavání opustila, byla škola. Jak to s vaším studiem vypadá teď?

Jsem na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě, ale moc zdárně to nevidím. Asi si budu muset hledat nějakou práci.

A máte představu, co by vás tak nejvíc bavilo?

Přemýšlím o tom, že bych šla k policii, nebo k armádě.

Minimálně z pohledu fyzičky by to asi neměl být problém, ne?

Asi ne, ale nevím, jak by dopadly psychotesty, jestli tam nejsou nějaké záludné otázky. (usmívá se)