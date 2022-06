Milák doma překonal světový rekord na 200 metrů motýlek, Kubová byla šestnáctá

Dvaadvacetiletý Milák potvrdil roli největší domácí hvězdy tohoto světového šampionátu. Už při nástupu k finále ho vítala zaplněná Duna Arena, která bouřila po celý závod. Ten maďarský plavec proměnil ve své galapředstavení. Před poslední padesátkou měl více než sekundový náskok na svůj rekordní čas, a i když mu v závěru docházely síly, světový rekord překonal.

Zbytek světa deklasoval Milák o více než tři sekundy. „Tady jsem doma. Mám tady čtyři tisíce úžasných lidí, kteří mě sledují. Nemohl jsem je zklamat,“ řekl po závodě plavec, který je už o více než sekundu rychlejší, než kdy byl legendární Američan Michael Phelps.

Třicetiletá Češka Kubová měla na mistrovství světa daleko k postupu do finále. Proti rozplavbě se zlepšila o dvě setiny na 28,35, ale k šanci na finále by potřebovala být o více než šest desetin rychlejší. To by bylo pod úrovní jejího českého rekordu, který výkonem 27,78 vytvořila před čtyřmi lety v Glasgow. Nejrychlejší semifinalistkou na sprinterské padesátce byla stříbrná medailistka ze stovky Kanaďanka Kylie Masseová, která dohmátla za 27,22 sekundy.

Skvělá závěrečná padesátka vynesla světové zlato na 800 metrů Bobbymu Finkemu. Dvaadvacetiletý Američan, který loni vyhrál olympijské hry v Tokiu, byl při závěrečné obrátce čtvrtý s více než sekundovou ztrátou na vedoucího Ukrajince Mychajla Romančuka. Nakonec ale dohmátl první v americkém rekordu 7:39,36 o 27 setin před Němcem Florianem Wellbrockem. Romančuk se propadl na třetí místo, od zlata ho dělilo 69 setin.