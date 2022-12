Zábojník byl na MS v českém rekordu devátý na 200 m prsa, Seemanová postoupila

Plavec Matěj Zábojník na mistrovství světa v krátkém bazénu překonal vlastní český rekord na 200 metrů prsa, ale na finále to nestačilo. V dnešních rozplavbách na šampionátu v Melbourne obsadil deváté, tedy první nepostupové místo. To je zatím nejlepším výsledkem české výpravy na tomto MS. Do semifinále padesátky postoupila kraulařka Barbora Seemanová.