Plavkyni Janíčkové na MS těsně uniklo semifinále na 50 metrů znak

Janíčkovou dělilo od semifinále 19 setin sekundy, je první náhradnicí. Měla proto trochu rozporuplné pocity. „Teď víc přetrvává to sedmnácté místo, protože to je takové bolestivé a nechtěné. Furt si musím říkat, že to je osobák a je to super. Měla jsem z toho trošičku obavu, ale jsem spokojená,“ řekla Radiožurnálu Sport.

Osmnáctiletému Knedlovi, který byl v úterý sedmý ve finále závodu na 100 metrů znak, se na krátké polohovce nedařilo. Časem 2:02,44 zaostal o více než dvě sekundy za vlastním českým rekordem z loňského roku.

Od postupu ho dělilo 92 setin sekundy. „Došlo mi na ten kraul, to už jsem myslel, že nedoplavu,“ poznamenal. Byl ale spokojený s tím, jak zvládl prsařskou padesátku. „A byl to můj nejrychlejší ranní čas o šest desetin,“ doplnil plavec, který bývá dopoledne výrazně pomalejší než v podvečer.

V dnešním finálovém bloku se z české výpravy představí jen její největší naděje Barbora Seemanová, kterou čeká v 17:17 SEČ finále na 200 metrů volný způsob.