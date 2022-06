Znakař Čejka a prsařka Horská postoupili na dvoustovkách do semifinále MS

Čejka si v rozplavbě vylepšil letošní maximum na 1:58,65. Loni ale ve stejném bazénu v Budapešti plaval při českém rekordu bezmála o dvě sekundy rychleji. Cítil tréninkový výpadek, který měl kvůli nemoci v závěru přípravy.

„Ve druhé stovce už jsem byl pomalejší, než jsem potřeboval. První stovka za 58,2 je slušný rozjezd, s tím jsem spokojený, pak v druhé stovce už jsem jel nad minutu a druhou stovku bych rozhodně chtěl jezdit pod minutu. Tréninkový výpadek tam trošku je znát, na druhou stranu se mi to už jelo fakt dobře, oproti stovce jsem se cítil mnohem líp, s časem jsem spokojený,“ uvedl v tisové zprávě jednadvacetiletý reprezentant

Semifinále ho čeká od 19:36 a juniorský mistr světa z roku 2019 by se v něm chtěl poprat o postup. „Rozhodně, jinak se nastupuje, atmosféra je jiná. Je to pro mě lepší, já osobně se dokážu v semifinále a finále hodně vyhecovat. I obecně se mi odpoledne plave lépe. Já se na to těším a doufám, že to bude lepší. Nevím, za jak vysoko bude to finále, ale rozhodně jim budu chtít co nejvíc zavařit, aby taky viděli, že tady nějaký Čejka je,“ prohlásil odhodlaně.

Těsně před ním poplave semifinále na 200 metrů prsa česká rekordmanka Horská. I když v rozplavbě výkonem 2:27,84 zaostala o půlsekundu za svým nejlepším letošním časem, postoupila jako třetí od konce do semifinálové šestnáctky. Rezervy viděla v pomalejším začátku.

„Já jsem se obávala jít do toho rychleji, tak odpoledne půjdu rychleji. Tam rezervy byly, akorát jsem to nechtěla přepálit. Nevyšly mi obrátky, za to asi dostanu vynadáno, takže je určitě co zlepšovat. Tam určitě zůstala vteřina, nevyšlo mi to, musela jsem tam naskakovat, a to je chyba,“ řekla.