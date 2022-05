Plavkyně Janíčková a Kubová získaly medaile na mítinku v Monaku

Janíčková na stovce postoupila do finále třetím nejlepším časem 55,70. V boji o medaile byla jen o dvě setiny pomalejší a porazila ji pouze Nizozemka Tessa Gieleová. Na trati 50 metrů, kde se závodilo vyřazovacím způsobem, si vylepšila osobní rekord na 25,60 a ve čtvrtfinále obsadila pátou příčku. Nejrychlejší ve finále byla hvězdná Švédka Sarah Sjöströmová.

Pátou příčkou ve čtvrtfinále skončila padesátka také pro Kubovou. Od postupu ji dělilo 35 setin. „Padesátka znak byla slušná až v mém posledním kole, ale pořád to není úplně ono. Ale systém sprinterského závodu byl dobrý. Líbilo se mi to, je to zajímavé,“ uvedla v tiskové zprávě plavkyně, která zná vyřazovací systém z týmové soutěže International Swimming League. „U ISL je to výrazně fyzicky náročnější, protože tam se plavou padesátky každé tři minuty. Tady to bylo rozprostřené během dne. Na druhou stranu jsme téměř neopustili bazén,“ doplnila Kubová.

V závodu na 100 metrů znak ve finále dohmátla v čase 1:01,23 za Ingrid Wilmovou z Kanady a Francouzkou Pauline Mahieuovou. „Stovka se mi plavala hezky. Jsem ráda, že se technicky zlepšuji, ale s časem moc spokojená nejsem. Ve středu jsem se vrátila z měsíčního soustředění a na závody jsme se nepřipravovali, tak uvidíme, jak se bude má výkonnost vyvíjet v následujících závodech série,“ uvedla Kubová.

Série závodů u Středozemního moře bude pokračovat mítinky v Barceloně a francouzském Canet-en-Roussillon.