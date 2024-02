Sjöströmová má čtrnáctý titul na MS, před ní jsou jen Ledecká a Phelps

Výkonem 23,69 sekundy se Sjöströmová na osm setin sekundy přiblížila vlastnímu světovému rekordu z loňského mistrovství světa ve Fukuoce. Stříbrnou Kate Douglassovou porazila o 22 setin sekundy. Bronz získala Polka Katarzyna Wasicková (23,95). Kraulařskou padesátku vyhrála třicetiletá Sjöströmová na světovém šampionátu počtvrté. Na závěr programu pak pomohla ke stříbru švédské polohové štafetě na 4x100 metrů.

Nepřízni publika čelila v Dauhá izraelská plavkyně Anastasia Gorbenková, která skončila druhá v polohovém závodě na 400 metrů. Když dělala rozhovor u bazénu bezprostředně po závodě, diváci na ni bučeli a pískali. Stejná reakce ji provázela při vyhlášení na stupních vítězů. Po ceremoniálu uvedla, že to nebylo v Dauhá poprvé.

„Jsem tu týden a všechny ty zvuky jsem slyšela. Ale mám sluchátka. Jsem ve své zóně. Jsem tady, abych dělala to, co mám ráda, což je sport,“ řekla novinářům Gorbenková.

„Jsem tady, abych reprezentovala svou zemi. Dělám to s izraelskou vlajkou a jsem na to hrdá. Že se to někomu nelíbí, není můj problém. Ani náhodou bych vyhlášení nevynechala kvůli pár děckám, která vyvádějí,“ uvedla dvacetiletá plavkyně, která je dvojnásobnou mistryní Evropy v dlouhém bazénu v polohovém závodě na 200 metrů.

Připustila, že ji chování publika kvůli izraelské odvetě proti hnutí Hamás v Pásmu Gazmy ovlivnilo. „Byl to pro mě dlouhý týden. Čekala jsem, že si tu povedu lépe.“

Na globální akci v dlouhém bazénu získala Gorbenková první cenný kov. Světový titul vybojovala Britka Freya Constance Colbertová, která byla časem 4:37,14 o 22 setin rychlejší.